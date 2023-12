TJEDAN PUN IZNENAĐENJA Iskoristite današnje sunce, već noćas novo naoblačenje. Evo gdje će biti snijega

Nakon rijetko viđenih temperaturnih razlika u vrlo malom području, nedjelja je donijela pad temperature zraka cijelom zemlji, ali i stabilizaciju vremenskih prilika. Bura je bila jaka samo podno Velebita, drugdje uz obalu tek slaba do umjerena.

Noć je donijela vrlo niske temperature zraka dijelovima zemlje. Tako su neke kotline u Gorskom kotaru bile hladnije od -15°C, a mraza je bilo i mjestimice u Dalmaciji.

Novi tjedan donosi izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja. Kiša je najizglednija u utorak i u prvom dijelu srijede, a još nije jasno hoće li ciklona u subotu donijeti kišu ili. Bilo kako bilo, tjedan će biti prohladan, ali ako izuzmemo aktualno jutro, bez značajnije hladnoće.

Najvjetrovitije će biti u utorak kada će jugo na moru biti jako, ali neće donijeti značajno zatopljenje.

Veći dio ponedjeljka će biti pretežno sunčan. Tek kasno navečer jače naoblačenje sa zapada kada u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji može biti slabih oborina - kiše i snijega. Ujutro će puhati slaba bura, danju slab vjetar s mora. Jutro hladno s minimalnim temperaturama u Zagori od -6°C do -1°C, uz obalu i na otocima od -1 do 7°C. Najviše dnevne temperature od 7 do 13°C.

Utorak će biti pretežno oblačan. Povremeno će biti kiše, znatno češće popodne i navečer kada će lokalno zagrmjeti. Snijeg samo u najvišim planinama. Puhat će umjereno do jako jugo, sredinom dana na moru prolazno može biti vrlo jakih udara. Jutro umjereno toplije u odnosu na ponedjeljak, najviše dnevne temperature od 5 do 14°C.

Srijeda će još u prvom dijelu dana biti oblačna. Osobito u noći kiša, pljuskovi i grmljavina, a iznad 1000 metara past će preko 10 centimetara snijega. Već od jutra prestanak oborina, a od sredine dana i razvedravanja sa zapada. Oblačno, povremeno uz kišu zadržat će se cijeli dan isključivo južnije od Dubrovnika. Zapuhat će slaba bura. Najviše dnevne temperature od 7 do 14.°C.

Četvrtak donosi pretežno vedro vrijeme i slabu do umjerenu buru. Jutro i večer hladniji pa će mraza biti diljem Dalmatinske zagore. Najviše dnevne temperature od 8 do 13°C.

Petak će početi sunčano, ali će krajem dana biti sve više oblaka sa zapada. Navečer na sjeveru Dalmacije može biti slabe kiše. Vjetar slab. Jutro će biti hladno, mraz je moguće i ponegdje u unutrašnjosti otoka. Najviše dnevne temperature od 8 do 13°C.

Još nije posve jasno kakva nas vrijeme očekuje u subotu. Dok europski model daje mogućnost kiše, ostali modeli zadržavaju mogućnost uglavnom suhog vremena. Naime, ciklona će se premještati južnije od Hrvatske, a hoće li biti dovoljno blizu za novu promjenu vremena, znat će se uskoro. Jutro će biti malo toplije, danju bez veće promjene.

U nedjelju djelomično sunčano i suho. Vjetar slab, a temperature zraka neće se bitno mijenjati, zadržat će se prohladno, ali u skladu s normalnom za dio godine.