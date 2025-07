Tjedan je dana od razornog nevremena u Splitu. Što nas očekuje sljedećih dana?

Sedam je dana prošlo od nevremena desetljeća u Splitu kada je gradom, dijelom splitskog akvatorija i okolice protutnjalo nevrijeme uzrokovano superćelijski oblakom koje je donijelo orkanske vjetrove, tuču, a s njima i milijunske štete koje tek utvrđuju. Devastirana prostranstva marjanske šume, tisuće oštećenih automobila, stotine slomljenih gradskih stabala, polomljeni prozori, oštećeni krovovi, oštećeni Poljud i Spaladium arena, ne manje bitno, gotovo trideset ozlijeđenih, tek su dio bilance scenarija koji se ne može drugačija okarakterizirati nego iznimno rijetkom i moćnim meteorološkim događajem. Prisjećanje na prošlotjednu oluju završit ću time da nikada nećemo znati koje su službene brzine zabilježene za vrijeme vrhunca ovog nevremena, lom anemometra automatske meteo postaje na DHMZ opservatoriju na Marjanu brojku je zaustavio na 129 km/h, što je tek posljednje zabilježena, ali nikako maksimalna vrijednost, a neslužbeni anemometri na moru uz obale grade registrirale su vrijednosti oko 200 km/h. S obzirom na to kakve su štete od nevremena koja je trajalo tek deset minuta i kako izgledaju snimke sa zapada grada, to se mogućnost zaista ne može posve isključiti.

U ostatku novog tjedna vrlo teško ćemo svjedočiti scenarijima od prošlog utorka. Najveći broj dana bit će sunčan i suh uz vrućinu koja će tek malo popustiti u drugom dijelu tjedna. Naime, visinska ciklona će se u srijedu glavninom premještati preko unutrašnjosti zemlje i nešto istočnije, a tek male količine nestabilnog zraka "procurit" će do Dalmacije u četvrtak, kada će vrućina tek malo popustiti.

Danas će biti pretežno sunčano i natprosječno toplo. U noći burin, na moru sjeverozapadnjak. Danju će puhati vjetar zapadnih smjerova, prema otvorenom sjeverozapadnjak koji će najjači biti u kasnim popodnevnim satima kada među otocima prolazno može imati vrlo jake udare. Od jutra natprosječno toplo. Minimalne jutarnje temperature zraka bit će od 17 do 22°C u Dalmatinskoj zagori, od 22 do 27°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 30 do 36°C.

Srijeda donosi slične vremenske prilike. Zadržat će se stabilno i pretežno sunčano. Ujutro i navečer slaba bura, danju će puhati maestral, a popodne na moru umjeren, prolazno i pojačan vjetar zapadnih smjerova. Krajem dana podno Velebita umjerena do jaka bura. Jutarnje temperature bez veće promjene, najviše dnevne od 29 do 35°C.

U četvrtak veći dio dana u većini predjela djelomično sunčano i suho. Ipak, osobito u popodnevnim satima ponegdje može biti prolazno jačeg razvoja oblaka uz grmljavinske pljuskove. Ujutro i navečer slaba do umjerena bura, jača na sjeveru Dalmacije, danju slab do umjeren vjetar s mora. Bit će malo svježije, najviše dnevne temperature od 27 do 32°C.

Petak će biti pretežno vedar. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, danju slab maestral, nešto jači popodne na moru. Jutarnje temperature u blagom padu, najviše dnevne većinom od 28 do 33°C.

U dane vikenda bit će pretežno vedro. Noću tiho ili slab burin, danju tiho ili slab maestral. Temperature zraka u subotu bez veće promjene u odnosu na petak, u nedjelju će zatopliti 2-3 stupnja.