EKSKLUZIVNO Skiper katamarana koji se prevrnuo otkrio detalje užasa: "To je bila pijavica! Čekićem sam napravio otvor i počeo spašavati putnike..."

U ponedjeljak (7. srpnja 2025.) prijepodne, snažno nevrijeme pogodilo je šibenski arhipelag, a kod otoka Kaprija došlo je do havarije katamarana u kojoj je spašeno devet osoba, uključujući sedam švedskih i jednog njemačkog turista te jednog hrvatskog državljanina – skipera broda. U ekskluzivnom razgovoru za Dalmaciju Danas, skiper A.T. otkrio je dramatične detalje događaja.

Pomorska policija dojavu o havariji zaprimila je oko 20 minuta nakon što je nevrijeme protutnjalo područjem. Na teren je odmah upućeno policijsko plovilo koje je na mjestu nesreće zateklo prevrnuti katamaran s devet osoba na jedrilici koja je priskočila u pomoć. Četvero stranih državljana prevezeno je u šibensku bolnicu gdje su zadržani na obradi, no nitko nije životno ugrožen.

Za Dalmaciju Danas progovorio je skiper broda koji je u dramatičnim trenucima pokazao iznimnu prisebnost i hrabrost.

"U medijima se nigdje nije spomenula pijavica, a upravo se to dogodilo. Osobno, sve se dogodilo tako brzo da je nisam ni vidio. No, čovjek koji nam je priskočio u pomoć rekao nam je da nas je pogodila pijavica – da se pojavila iza nas, da nas je okrenula i da je nakon toga vrlo brzo nestala.

Toga dana vjetar je bio 10 do 12 čvorova. Ujutro sam bio usidren u vali, zaštićen od juga. Tijekom jutra digao sam jedra. Bilo je lagano oblačno, a oko 10 sati vidio sam da se crni na sjeveroistoku, od punte Žirja.

Plovili smo po povoljnim vremenskim prilikama, bez značajnijeg vjetra. Pogledavao sam iza sebe svako malo, no u tom trenutku nisam pogledao. Na poziciji gdje nas je okrenulo nije bilo nevremena – ni tada, niti nakon svega, kada je stigla policija, a to je bilo 45 minuta kasnije. I dalje nije bilo nevremena, pa čak ni satima poslije. Ono što se crnilo oko Žirja, prošlo je preko Kaknja, Kaprija i išlo prema Zatonu i Šibeniku", priča nam uvodno sugovornik.

"More je prodiralo"

Potom je opisao najdramatičnije trenutke.

"Osjetio sam da vjetar naglo pojačava, ali to je bilo toliko brzo da me je već za dvije sekunde dizalo. Nalazio sam se na timunu, na katamaranu, na desnom boku. Sve se tako brzo događalo, no nastavilo me dizati. Nisam vjerovao očima što se događa. Držao sam se za timun, a u jednom trenutku brod se okrenuo.

Upao sam u more, doplivao brzo do broda, a putnike sam vidio kroz prozorčić. Oni su uspjeli probušiti rupicu, a more im je već prilično nadiralo. Kroz tu rupu su mi dodali čekić s kojim sam razbio prozor i rubove da se ljudi ne izrežu prilikom izlaska i izvukao ljude. Još tada nisam shvaćao što se dogodilo. Tek kada sam pričao s čovjekom koji nam je priskočio u pomoć, jasno nam je kazao da je bila pijavica.



Ta pijavica je morala biti vrlo blizu s obzirom na situaciju koja se dogodila.

Naš sugovornik kaže da je na brodu imao osam ljudi, od kojih je samo jedan bio s njim vani u trenutku havarije.

"Neki su i spavali na brodu, i mislio sam da će to biti jedna mirna plovidba. Također se sjećam da je navigacijska ploča uoči nesreće davala prilično čudne podatke – u tom trenutku nestalo je nekih informacija. Od trenutka kada sam osjetio da nešto nije u redu do prevrtanja prošlo je maksimalno 7–8 sekundi", priča u dahu naš sugovornik.

Smirena reakcija

"Najbitnije je da nitko nije stradao. Najgori je bio taj trenutak prevrtanja. Što se tiče ozljeda, ljudi imaju nešto ogrebotina, većinom od stakla, ali ništa ozbiljno", opisuje doživljeno.

Za svaku je pohvalu razborita reakcija skipera kojeg u niti jednom trenutku nije obuzela panika, već je smireno pristupio spašavanju svojih putnika.

"Imao sam i ranije situacije u nekim drugim okolnostima nevezanima uz more u kojima sam ostao smiren u teškim trenucima i zahvalan sam Bogu na tome. Što se tiče ovog slučaja, izveo sam putnike jednog po jednog, dodao sam konop čovjeku koji nam je pomogao s drugog broda. Bila je jedna malecka koja je povremeno puštala konop, tada bih zaplivao prema njoj i vraćao joj konop u ruke. Sve u svemu, nije bilo lijepo, ali na kraju se završilo dobro koliko je moglo biti", zaključuje naš sugovornik.

U svakom slučaju priča je dokaz koliko je malo na moru potrebno da stvari pođu po zlu. Srećom, iskustvo i pribranost skipera zaslužna je da ova priča nije tragično završila.