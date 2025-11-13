Tjedan istine za Split: 'Žuti' spremni za dvije važne utakmice

Dvije važne domaće utakmice su pred "Žutima", najprije u petak u 20 sati utakmica 7. kola AdmiralBET ABA lige protiv Borca iz Čačka, pa u nedjelju u 18 sati u 8. kolu SuperSport Premijer lige protiv Zadra.

- Borac ima talenta, pokazali su to pobjedom protiv SC Derbyja u Podgorici. Imali smo vremena za pripremu, nadam se da ćemo biti kompletni. Utakmica je izuzetno važna, poravnati smo na tablici. Treba nam pomoć publike da dođemo do važnih bodova - rekao je Splitov trener Dino Repeša.

Na njegove riječi nadovezao se Antonio Sikirić.

- Bit će to zahtjevna i teška utakmica. Želimo biti što bolji, prikazati se u pravom svjetlu. Borac je čvrst, kvalitetan u napadačkom skoku, ali ono što nas zanima je pobjeda - kazao je Sikirić.