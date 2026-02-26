Tisuću Hercegovaca u Londonu: Zrinjski igra najveću utakmicu u povijesti. Evo gdje ih gledati

Nogometaši Zrinjskog iz Mostara večeras od 21 sat igraju jednu od najvećih utakmica u povijesti kluba. U uzvratnom susretu nokaut-faze Konferencijske lige gostuju u Londonu kod Crystal Palacea, nakon što je prvi dvoboj u Mostaru završio 1:1.

Momčad koju vodi Igor Štimac u Englesku je stigla s jasnom ambicijom - pokušati izboriti prolazak protiv favoriziranog suparnika. Zrinjski je u prvom susretu pokazao da može parirati engleskom predstavniku, koji je u Mostaru ostao bez očekivane prednosti pred uzvrat.

Engleski sastav večeras će morati odigrati uvjerljivije želi li izbjeći iznenađenje, dok Zrinjski traži povijesni iskorak i plasman u sljedeću fazu natjecanja.

Tisuću Ultrasa u Londonu

Mostarski klub imat će snažnu podršku s tribina. U London je doputovalo oko tisuću Ultrasa, najvatrenijih navijača Zrinjskog, koji su organizirano krenuli na gostovanje i najavili glasnu podršku tijekom cijelog susreta.

U sastavu Zrinjskog nalazi se i više hrvatskih nogometaša, a susret počinje u 21 sat. Prijenos utakmice dostupan je na kanalu Arena Sport 4.