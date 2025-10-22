Tisuće kućanstava ne znaju za ovu razliku: Uskoro velika promjena u obračunu struje, evo detalja

Električna energija svim se potrošačima, privatnima ili poslovnima, obračunava prema nekoj vrsti tarife.

U Hrvatskoj postoje jednotarifna i višetarifna brojila, a o njima ovisi cijena kilovatsata prema kojoj se obračunava potrošnja.

Kakve su to tarife?

Kućanstvima koja imaju jednotarifno brojilo cijena kilovatsata uvijek je ista i cijelog se dana električna energija obračunava prema dnevnoj, odnosno skupljoj tarifi. Taj se model zove Plavi tarfini model, piše Dnevnik.hr.

Kod višetarifnog brojila električna energija obračunava se prema višoj i nižoj tarifi, pri čemu je viša tarifa dnevna, a niža, odnosno jeftinija, ona noćna. Taj se model zove Bijeli tarifni model.

Korisnici višetarifnog brojila mogu se odlučiti da im obračun ide prema samo jednoj tarifi, no u tom slučaju prijavljuju se samo na višu, dnevnu tarifu.

Koliko je to jeftinije?

Cijena kilovatsata električne energije tijekom noći je i upola jeftinija. Prema još uvijek važećim cijenama koje su na snazi do 31. listopada 2025. godine, cijena kilovatsata u dnevnoj tarifi iznosi 0,084512, a u noćnoj 0,041468 eura.

Nova Uredba Vlade, koja stupa na snagu 1. studenog 2025. godine, donosi nove, više cijene. Cijena kilovatsata u dnevnoj tarifi od tog datuma iznosi 0,097189, a u noćnoj tarifi 0,047688.

Kada to počinje?

Početak i završetka dnevne i noćne tarife ujednačen je s ljetnim odnosno zimskim računanjem vremena, te se, jednako kao i sat, mijenja u određenu nedjelju u dva ili tri sata ujutro.

Na višetarifnom brojilu nije moguće pomaknuti sat, stoga se korisnike svaki put podsjeća da je došlo do promjene termina dnevnih i noćnih tarifa.

Kada je onda viša, a kada niža tarifa?

Zimsko računanje vremena:

viša tarifa: od 7 do 21 sat

niža tarifa: od 21 do 7 sati

Ljetno računanje vremena:

viša tarifa: od 8 do 22 sata

niža tarifa: od 22 do 8 sati

Kad počinje zimsko računanje?

2025. godine zimsko računanje vremena prema Uredbi Vlade RH počinje 26. listopada u 3:00, tako da se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 3:00 računa kao 2:00. To znači da kazaljke na satu treba pomaknuti s tri na dva sata. Stoga će i od te nedjelje skuplja dnevna tarifa početi već u 7 sati ujutro, ali će trajati do 21 sat.

Zimska tarifa ostaje na snazi sve do 29. ožujka 2026. godine, kada će kazaljke trebati tijekom noći pomaknuti s dva na tri sata i tada počinje ljetno računanje vremena.

Od tog trenutka mijenja se i vrijeme obračuna električne energije, pa će viša tarifa trajati od 8 do 22 sata, a niža od 22 do 8 sati.