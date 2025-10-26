Tisjina „Pita moja mama imate li jedno jaje“ oduševila publiku na premijeri u GKL-u

U splitskom Gradskom kazalištu lutaka sinoć je održana premijera predstave „Pita moja mama imate li jedno jaje“, nastale prema istoimenoj slikovnici autorice i slikarice Tisje Kljaković Braić, u koprodukciji Gradskog kazališta lutaka Split i Teatra Poco Loco, te u režiji Renate Carole Gatica.

Na sceni su nastupili Milana Buzolić, Ivan Medić i Nina Vidan, koji su oživjeli svijet male Nastje i njezina osebujnog splitskog susjedstva. Kroz bogatu glazbenu podlogu, maštovitu scenografiju i prepoznatljive Tisjine ilustracije, predstava donosi toplu i duhovitu priču o odrastanju u Splitu — gradu koji i u kazališnoj verziji, kao i u slikovnici, zrači humorom, ljubavlju i svakodnevnim čudima.

Publika svih generacija s oduševljenjem je pratila izvedbu, a spontani aplauzi i smijeh pratili su glumce od prvih minuta do samog kraja predstave.

Predstava je nastala uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Zagreba – Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Grada Splita i Zaklade Kultura nova.

Atmosferu s premijerne izvedbe zabilježila je Jelena Popić, čiju fotogaleriju donosimo u nastavku.