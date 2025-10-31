Tisja ponovno oduševila crtežom

Tisja Kljaković Braić još jednom je oduševila svoje pratitelje novim crtežom koji se munjevito proširio društvenim mrežama. U samo sat vremena skupio je više od dvije tisuće lajkova, a komentari ne prestaju stizati.

Ovoga puta Tisja je nacrtala prizor muškarca s bundevom na glavi koji pokušava preplašiti ženu – tipično za njezin humor, situacija je istodobno i smiješna i topla, s prepoznatljivim "tisjinim" dodirom svakodnevice.

„To smo mi“, „Neprocjenjivo!“, „Svaki put me pogodi u dušu“ – samo su neki od komentara ispod objave. Crtež, objavljen uoči Noći vještica, mnogi su doživjeli kao savršenu domaću verziju Halloween duha – bez maski i kostima, ali s puno duha i ironije.

Tisja tako još jednom potvrđuje da za veliku umjetnost nije potrebno mnogo – dovoljno je malo papira, jednostavna linija i puno istine o nama samima.