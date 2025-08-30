Tip udario staricu na pješačkom i pobjegao. Teško je ozlijeđena

U Baštijanovoj ulici u Rijeci jučer se oko 10:50 sati dogodila teška prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđena 83-godišnja pješakinja. Na nju je, dok je prelazila cestu na obilježenom pješačkom prijelazu, naletio nepoznati vozač osobnog vozila koji je vozio unatrag, izvijestila je PU primorsko-goranska.

Nakon što je oborio pješakinju, vozač se udaljio s mjesta događaja bez da je pružio pomoć ozlijeđenoj ženi ili obavijestio policiju. Pješakinji je pružena liječnička pomoć te je prevezena u KBC Rijeka, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede.

Kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće i pronašao počinitelj, policija poziva sve očevice da se jave u Postaju prometne policije Rijeka na adresi Ciottina 25. Informacije se mogu dojaviti i putem telefona na brojeve 051/430-655, 335-521 i 192 ili putem e-maila na adresu pprp.rijeka@mup.hr.