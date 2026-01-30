Tip u Splitu bježao policiji i odbio testiranje na droge, završio u zatvoru

Policijski službenici Prve policijske postaje Split u srijedu, 28. siječnja 2026. godine oko 19.40 sati, tijekom kontrole prometa u Splitu svjetlosnim i zvučnim signalima pokušali su zaustaviti vozača osobnog vozila koji se oglušio na policijsku naredbu i nastavio vožnju.

Vozač se nije zaustavio, već je bježeći od policije vozio ulicama Velebitskom, Brune Bušića, Vinkovačkom i Požeškom, gdje je naposljetku zaustavljen.

Utvrđeno je da vozilom upravlja 38-godišnji muškarac kojem je u tom trenutku bila na snazi zabrana upravljanja motornim vozilom do obavljanja izvanrednog liječničkog pregleda. Tijekom postupanja odbio je i testiranje na prisutnost opojnih droga u organizmu.

Riječ je o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja koji je 30. rujna 2025. godine već bio kažnjen zbog odbijanja testiranja na droge i upravljanja vozilom unatoč zabrani, a ranije i zbog prebrze vožnje.

Zbog težine i ponavljanja prekršaja muškarac je uhićen i doveden pred sud. Policija je predložila da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 15 dana, novčana kazna od 1.840 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od godinu dana.

Sud je odlučio odrediti zadržavanje u trajanju od 12 dana, nakon čega je muškarac predan u zatvor.