Tip mrtav pijan u splitskom kafiću mahao pištoljem prema gostima, reagirala interventna

Policijski službenici Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave splitsko- dalmatinske postupali su dana 5. siječnja 2026. godine oko 23:20 sati u ugostiteljskom objektu na području Splita. Tom prilikom je 59-godišnjak pod utjecajem alkohola- utvrđena koncentracija od 1,94 g/kg počinio prekršaje iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

Utvrđena je sumnja da je u alkoholiziranom stanju u ugostiteljskom objektu u Splitu neovlašteno posjedovao oružje C kategorije – plinski pištolj koje je nosio uz tijelo, na način koji je uznemirio prisutne goste i kod njih izazvao osjećaj straha te je pištolj izvadio iz pojasa i mahao u smjeru drugih osoba. Također je pritom vikao i vrijeđao druge goste. Također je utvrđeno je da je neovlašteno posjedovao i jedan sprej s nadražujućom tvari koji je nosio na javnom mjestu, a način i okolnosti nošenja upućuju na namjeru njegove moguće zlouporabe.

Doveden je u službene prostorije policije uz uporabu sredstava prisile, a kako se nalazio u vidno rastrojenom stanju odveden je na pregled u splitsku bolnicu. Daljnjim postupanjem od njega je su oduzeta dva noža različitih duljina oštrica te tri pirotehnička sredstva koja su pronađena u vozilu koje navedeni koristi.

Dana 6. siječnja je uz optužni prijedlog doveden na sud. Sud mu je odredio zadržavanje do 20. siječnja 2026. godine.