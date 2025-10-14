Tip izmislio smrt u obitelji da bi od kolega s posla i šefa iskamčio novac

Nevjerojatan slučaj prijevare zabilježen je u Rijeci, gdje je 46-godišnji muškarac iskoristio lažnu obiteljsku tragediju kako bi se domogao novca od poslodavca i kolega. Svojeg je poslodavca, tvrtku sa zagrebačkog područja, obmanuo izmislivši smrt bliske osobe kako bi dobio novčanu pomoć, izvijestila je PU primorsko-goranska.

Prijevara je otkrivena nakon što osumnjičeni ni nakon nekog vremena nije dostavio potrebnu dokumentaciju koja bi potvrdila smrtni slučaj. Sumnje poslodavca dovele su do prijave policiji, a službenici II. policijske postaje Rijeka proveli su kriminalističko istraživanje i potvrdili da je priča o smrti bila potpuna izmišljotina.

Ukupna šteta 2.400 eura

Istragom je utvrđeno da je 46-godišnjak na temelju lažne prijave od poslodavca primio novčanu pomoć u iznosu od 1.800 eura. Uz to, kolege s posla su mu u znak solidarnosti prikupili i predali još nekoliko stotina eura, čime se ukupna protupravna imovinska korist popela na otprilike 2.400 eura.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare, policija će protiv 46-godišnjaka podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu. O cijelom slučaju obavijestit će se i nadležna služba za socijalnu skrb.