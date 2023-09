Tino Blaž Lauš potpisao ugovor s Hajdukom do ljeta 2026. godine!

Tino Blaž Lauš potpisao je danas ugovor s Hajdukom do ljeta 2026. godine. Dvadesetdvogodišnji veznjak nedavno je upisao i debi za prvu momčad Bijelih odigravši 11 minuta u pobjedi protiv Rudeša.

U posljednje dvije godine skupljao je seniorsko iskustvo na posudbama u Posušju, Istri 1961 i Veležu te se nakon toga vratio na Poljud i odradio kompletne ljetne pripreme s prvom momčadi Hajduka.

"Stvarno je dobar osjećaj potpisati ugovor s Hajdukom. Nedavno sam debitirao za prvu momčad protiv Rudeša, nije bilo puno minuta, ali za mene je to veliko i nadam se da će uskoro biti još prilika. Trudio sam se na pripremama u Sloveniji, zadovoljan sam kako je to prošlo, mislim da sam ih korektno odradio. Sada je na meni da dalje dajem sve od sebe. Puno su mi pomogle i posudbe, nekada je teško psihički, ali ja sam stavio sebi u glavu da je to jedini put i na kraju je ispalo jako dobro za mene", kazao je Lauš nakon potpisa ugovora.