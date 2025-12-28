Tinejdžerica nestala na Badnjak, priča obilazi svijet

Tinejdžerica Camila "Cami" Mendoza Olmos (19) nestala je na Badnjak u San Antoniju u Teksasu, a njezina obitelj i prijatelji očajnički tragaju za njom. Posljednji put je viđena ispred svoje kuće oko 7 sati ujutro, nakon čega joj se gubi svaki trag. Policija je slučaj okarakterizirala kao nestanak "moguće ugrožene" osobe, piše The Post.

Prema Uredu šerifa okruga Bexar, nadzorna kamera snimila je Olmos kako pretražuje svoj automobil ispred kuće neposredno prije nestanka. Na sebi je imala svijetloplave pidžama hlače, crnu majicu s kapuljačom i bijele cipele. Njezina majka Rosario probudila se tog jutra i shvatila da joj kćeri nema, no isprva se nije zabrinula jer je Cami imala običaj ići u rane jutarnje šetnje.

Međutim, kada je oko 9:30 sati pokušala nazvati kćer, čula je zvonjavu telefona iz njezine sobe. Uređaj je pronašla na krevetu s praznom baterijom. Odmah je pozvala policiju, koja je pokrenula potragu sa psima tragačima, ali studentici poslovnog smjera na Northwest Vista Community Collegeu nisu uspjeli ući u trag.

Nestanak je shrvao njezinu obitelj. "Ovo za nas nije bio Božić. To je bila noćna mora", izjavila je njezina teta Nancy Olmos. Dodala je da su se rođaci koji su otputovali za blagdane odmah vratili kako bi pomogli u potrazi. "To jednostavno nije slično Cami. Znamo da se nešto dogodilo", rekla je teta, koja je primila Cami i njezinu majku kada su se 2012. doselile u Teksas iz Kalifornije.

Camilina najbolja prijateljica iz djetinjstva Camila Estrella otkrila je za The Post potresne posljednje riječi koje joj je uputila. Njih dvije su se čule telefonom dan prije nestanka kako bi se dogovorile za kupovinu haljina za obiteljski događaj Estrellinog dečka.

"Rekla je: Bok, Cami.Volim te", prisjetila se potresena Estrella. "Uvijek je bila jednostavno puna ljubavi. Razgovarale smo svaki dan. Ovo je sve tako nasumično, nikada ovo nismo očekivali", dodala je.