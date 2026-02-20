TikTokerica opisala 'splitsko stanje uma'. Evo što je sve skontala

1. Kava nije kratka, nego maratonska

U Splitu poziv na „brzu kavu“ rijetko znači brzinu. Jedno piće lako se pretvori u dvosatno sjedenje, promatranje prolaznika i rasprave o svemu i svačemu. Nerijetko se naruči i druga runda, a planirani radni zadaci padaju u drugi plan.

2. “Evo me za pet minuta”

Lokalno poimanje vremena posebna je kategorija. Kada vam Splićanin kaže da stiže za pet minuta, to ne treba shvatiti doslovno. Tih „pet minuta“ može potrajati znatno dulje – pola sata, sat ili jednostavno „malo kasnije“. Strpljenje je poželjna vrlina.

3. Hajduk je svetinja

U vrijeme utakmice Hajduka sve staje. Emocije rastu, atmosfera se užari, a svi oko vas postaju dio kolektivnog navijanja. U tim trenucima nogomet ima prednost pred svim drugim obavezama.

4. More kao terapija

Bez obzira radi li se o poslovnom stresu, prekidu veze ili lošem danu, savjet je gotovo uvijek isti – „Idi na more“. Kupanje, šetnja uz obalu ili samo pogled na pučinu smatraju se univerzalnim lijekom za životne brige.

5. Prognoza iznad kalendara

Planovi se lako prilagođavaju vremenskim uvjetima. Ako puše, ostaje se doma. Ako je prevruće, ide se na plažu. Ako zahladi, rješenje je – još jedna duga kava.