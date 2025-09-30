Tijelo slijepog putnika pronađeno u zrakoplovu

Policija u Charlotteu (Sjeverna Karolina) istražuje smrt osobe čije je tijelo pronađeno u odjeljku stajnog trapa zrakoplova American Airlinesa. Tragičan pronalazak dogodio se u nedjelju ujutro, nakon što je letjelica stigla iz Europe i bila na održavanju, prenosi CNN.

Prema podacima policije Charlotte-Mecklenburg, identitet i podrijetlo preminule osobe još uvijek nisu poznati. Smrt je potvrđena na mjestu događaja.

Iz American Airlinesa su potvrdili da surađuju s istražiteljima, dok su iz Međunarodne zračne luke Charlotte Douglas poručili kako su “upoznati s tragičnim otkrićem”. Dodali su da operacije u zračnoj luci nisu poremećene.

Rizična praksa s kobnim posljedicama

Skrivanje u stajnom trapu iznimno je opasno, no često predstavlja očajnički pokušaj putovanja. Prema podacima Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA), čak 77% ljudi koji su se pokušali prebaciti na ovaj način izgubilo je život zbog ekstremnih uvjeta tijekom leta.

Ovo nije izoliran slučaj. Prije tjedan dana, 13-godišnji dječak iz Afganistana pronađen je na pisti u Indiji nakon što je putovao u stajnom trapu zrakoplova na relaciji Kabul–Delhi. Ranije ove godine, u siječnju, dvoje slijepih putnika preminulo je u zrakoplovu JetBluea na liniji New York–Florida, a nekoliko tjedana prije toga slično je otkriće zabilježeno i na letu United Airlinesa iz Chicaga za Maui.