Tijelo nestale influencerice pronađeno zakopano u šumi

Potraga za nestalom influencericom Stefanie P. iz Graza dobila je tragičan epilog. Njezin bivši dečko (31) priznao je stravičan zločin i odveo policiju do tijela koje je zakopao u šumskom području u Sloveniji, piše Krone.at.

Nakon što je uhićen u Sloveniji, 31-godišnjak je jučer izručen austrijskim vlastima. Tijekom višesatnog ispitivanja, koje su proveli štajerski kriminalistički službenici, osumnjičeni je prekinuo šutnju. Istražitelje je potom odveo do tijela 32-godišnje influencerice.

Prema priznanju, svoju je djevojku zadavio, njezino tijelo spakirao u kofer i potom zakopao u šumi u Sloveniji. Kako je točno došlo do ovog stravičnog čina, zasad ostaje nejasno, piše Index.

Nestala nakon božićne zabave

Podsjetimo, obitelj i radne kolege prijavili su nestanak prošle nedjelje. Objasnili su kako Stefanie nisu mogli dobiti na telefon, a nije se pojavila ni na dogovorenom fotografiranju u Grazu. Prethodnu noć provela je na božićnoj zabavi.

Istraga je ubrzo pokazala da bi bivši dečko mogao biti povezan s njezinim nestankom. Slovenska policija uhitila ga je u ponedjeljak navečer, nakon što je primijećen u blizini svog zapaljenog automobila kod kasina južno od graničnog prijelaza Špilje (Spielfeld).

Već ranije uhićeni su i njegov brat te očuh. Obojici je određen istražni zatvor u kaznenoj ustanovi Graz-Jakomini zbog opasnosti od prikrivanja dokaza.