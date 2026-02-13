Tijardovićeva bista od danas na Poljudu: "Kraljica lopte" i Hajduk – dva srca Splita

Na stadionu Poljud, u tjednu obilježavanja stote godišnjice praizvedbe operete "Kraljica lopte", održan je okrugli stol kojim je započelo svečano slavlje 115. rođendana splitskog kluba. Događaj je okupio predstavnike kluba, igrače, umjetnike, profesore i studente, a poseban naglasak stavljen je na spoj dviju strasti koje obilježavaju identitet grada – nogometa i kazališta.

Program je otvorila moderatorica Magdalena Mrčela. U uvodnom je obraćanju istaknula jedinstvenost trenutka: u slavljeničkom tjednu, u splitskom HNK-u postavljena je opereta Kraljica lopte – jedina svjetska opereta posvećena nogometnom klubu.

Okupljenima se obratio predsjednik Uprave Hajduka, Ivan Bilić.

"U ime kluba i u svoje ime sretan vam 115. rodendan Hajduka, da vi svi mladi koji ste tu osjetite ove emocije koje vam mi stariji prenosimo. Nekidan smo bili na pretpremijeri, osjetili smo neke drugačije emocije u kazalištu. Želim da vi, mladi, danas posebno doživite nešto novo, da proširite vaše granice. Ovaj klub je aktivni dio društva."

Središnji dio susreta bio je posvećen upravo opereti i njezinu autoru, skladatelju i svestranom umjetniku Ivo Tijardović. O njegovu životu i stvaralaštvu govorila je prof. dr. sc. Mirjana Siriščević s Umjetničke akademije u Splitu, približivši publici Tijardovićevo djetinjstvo, mladost i umjetnički put.

Redateljica operete, Kristina Grubiša, osvrnula se na proces rada na predstavi u HNK-u Split, ali i na osobnu (vojnu) perspektivu discipline, autoriteta i pronalaženja humora čak i u izazovnim okolnostima – što je, kako je istaknuto, povezuje i s Tijardovićevim duhom.

"Opereta je karakteristična za naše podneblje. Ja nisam kao Tijardović, imala sam pomoć svoga tima. Pokušali smo atmosferu s Poljuda prebaciti na kazališne daske. Išli smo i na utakmice kako bismo upili što vise dojmova i opazili detalje."

Maestro Hari Zlodre, koji je godinama posvećen Tijardovićevu opusu, govorio je o skladatelju kao umjetniku i čovjeku, prisjećajući se rada na njegovim djelima i specifičnog spoja mediteranskog šarma, humora i glazbene profinjenosti.

"Tijardović se cijeli život vrtio oko mene kao inspiracija. Upoznali smo ga kroz rad kao tipičnog Splićanina, zezatora, zaljubljenog, to je ono što ja osjećam prema njemu. U njegovim djelima primjećujemo da je najljepši osjećaj kad se čovjek vrati kući. Split je ona točka u koju je stavljen vrh šestara vaših putovanja i ciljeva, a veličina kružnice ovisi o vama i koliko vi daleko želite otići."

Svoje iskustvo podijelio je i dirigent Davor Kelić, opisujući proces pripreme operete te atmosferu suradnje sa splitskim umjetnicima i publikom.

"Pripreme su tekle tako da smo napravili 'terensku nastavu' na Poljudu, svirali preko Zooma dok je redateljica u vojarni, improvizirali…. Ivo Tijardović od važnosti je ne samo za Split, nego za cijelu državu. Kad se dogodi jedan takav skladatelj, kojih ima malo, dužni smo podržavati njihov rad i cijeniti ga. Mogu se izaziti da je Tijardović od važnosti kao Livaja za Hajduk."

U glazbenom dijelu programa publika je uživala u izvedbi Pere Eranovića, glumca Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, koji je izveo glazbeni 'To nenjii knedla' iz operete "Kraljica lopte".

Moderatorica Magdalena Mrčela zaključno je istaknula važnost Hajduka ne samo kao sportskog kolektiva, nego i kao simbola grada i zajednice. Predstavljen je i novi multimedijalni sadržaj – iskustvo proširene stvarnosti koje oživljava fotografije i artefakte iz klupske arhive, uključujući i partituru "Kraljice lopte" i bistu Ive Tijardovića koja će od danas biti na Poljudu.

Čestitamo rodendan Hajduku i cijeloj hajdučkoj obitelji!

Kratki video prilog pogledajte OVDJE