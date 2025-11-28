Tihi ubojica bez simptoma: Rak prostate najčešći je rak kod muškaraca u Hrvatskoj

Studeni je već tradicionalno posvećen brizi o 'muškom zdravlju'. Brojnim aktivnostima muškarce se podsjeća kako redovni odlasci na urološke preglede doslovno mogu spasiti život. U Općoj bolnici Varaždin ekipa HRT-a je doznala od kojih bolesti muškarci najčešće obolijevaju i zašto se pregledi kod urologa ne bi smjeli odgađati.

U urološkoj čekaonici varaždinske Opće bolnice uvijek je gužva. Jer osim pacijenata s područja te županije, ondje dolaze i oni iz susjednih, a nerijetko i Grada Zagreba.

- Dolazim iz Zagreba u Varaždin. Brže se dođe na red i bolje je, rekao je pacijent Josip Opuhač.

Trenutačno je ovdje zaposleno sedam urologa. Posla ima za sve, jer, nažalost, od raka prostate obolijeva sve više muškaraca.

- Karcinom prostate je najčešće dijagnosticirani rak u Hrvatskoj u muškaraca. Prednjači ispred raka bronha, pluća i raka debelog crijeva. Ako je rak otkriven u lokaliziranoj fazi dok se bolest još nije proširila, tu je izlječenje zaista moguće, objasnio je dr. Goran Benko, voditelj Odjela za urologiju Opće bolnice Varaždin.

Od njega obolijevaju sve mlađe osobe, pa za prvi pregled nikad nije prerano.

- Prvi pregled muškarca s 40 do 45 godina i prvim nalazom PSA. Ali ako netko ima simptome, onda naravno treba doći i prije, ispričao je dr. Hrvoje Kokić, urolog iz Opće bolnice Varaždin.

Jer bolest je nerijetko tu, a pacijent toga nije svjestan.

- Simptomi su jednaki onom benignom, dobroćudnom povećanju prostate, tako da ljudi mogu biti bez ikakvih simptoma, a zapravo vrijednost PSA i klinički pregled mogu ukazati na prisutnost karcinoma, objasnio je dr. Benko.

Uzrok ove vrste raka nije poznat.

- Nema nikakvih posebnih vanjskih čimbenika koje bi mogli povezati s rakom prostate, tako da ne možemo ništa posebno promijeniti, naveo je dr. Benko.

Svakodnevne operacije, biopsije, ultrazvuci, iscrpe i liječnike. Pa imaju svoje načine opuštanja.

- Uvijek nađem vremena za ribolov, to mi je još od djetinjstva. Muzika, harmonika, sviram harmoniku poprilično aktivno, ali amaterski, rekao je dr. Kokić.