Thompsonovi odvjetnici: "Za objekte u Čavoglavama zatražena odgoda uklanjanja"

Odvjetničko društvo Višić & Višić, kao punomoćnik Marka Perkovića Thompsona, oglasilo se priopćenjem povodom objekata izgrađenih u Čavoglavama, za koje je Državni inspektorat donio nalog za uklanjanje.

Kako navode, protiv rješenja Državnog inspektorata podnesena je tužba te se pred Upravnim sudom u Splitu vodi upravni spor. Ističu da zakon ne dopušta žalbu na takvo rješenje, pa je upravni spor jedini način da drugo državno tijelo preispita je li inspektorat postupao u skladu sa zakonom i je li uzeo u obzir sve relevantne okolnosti prije donošenja odluke. Odvjetnici poručuju kako detalje iznesene u tužbi zasad ne žele iznositi u javnost, s obzirom na to da je postupak još u tijeku i da konačna odluka još nije donesena.

Traže da tužba odgodi izvršenje rješenja

U priopćenju se pojašnjava da, iako tužba sama po sebi ne odgađa izvršenje inspekcijskog rješenja, postoje zakonske mogućnosti da se objekti privremeno zadrže u prostoru do pravomoćnog završetka spora. Pozivajući se na članak 42. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima, odvjetničko društvo navodi da je Upravnom sudu u Splitu predložilo donošenje rješenja kojim bi se tužbi dao odgodni učinak u odnosu na inspekcijsko rješenje.

Uz to, ističu i drugu zakonsku osnovu za moguću odgodu uklanjanja. Prema njihovim tvrdnjama, Marko Perković je još prije zaprimanja rješenja Državnog inspektorata podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za predmetne objekte.

Pozivaju se i na postupak ishođenja građevinske dozvole

Prema navodima iz priopćenja, objekti se nalaze unutar građevinskog područja naselja prema važećem prostornom planu uređenja, a na toj lokaciji dopuštena je gradnja objekata namjene i dimenzija kakve imaju i sporni objekti. Zbog toga, tvrde odvjetnici, postoji realna mogućnost da se za njih ishodi građevinska dozvola.

Sukladno tome, Državnom inspektoratu je, pozivajući se na Zakon o državnom inspektoratu i Zakon o općem upravnom postupku, predloženo donošenje rješenja kojim bi se odgodilo izvršenje inspekcijskog naloga do pravomoćnog završetka postupka izdavanja građevinske dozvole. U oba slučaja, navode, odgoda izvršenja moguća je ako se time ne ugrožava javni interes i ako bi provedbom rješenja stranka mogla pretrpjeti teško nadoknadivu štetu.

"Uklanjanjem bi nastala teško nadoknadiva šteta"

Odvjetnici smatraju da bi odgoda izvršenja bila i pravno i životno razumna, jer postojeći objekti, kako tvrde, ne ugrožavaju nikoga niti javni interes, a izgrađeni su u građevinskom području i predviđeni su važećim prostornim planom.

S druge strane, upozoravaju da bi njihovoj stranci uklanjanjem objekata nastala teško nadoknadiva šteta, jer bi bili uklonjeni objekti za koje, prema njihovom stajalištu, postoji mogućnost da se naknadno pokaže kako nisu trebali biti uklonjeni. U priopćenju se odvjetničko društvo osvrnulo i na presudu Županijskog suda u Sisku, poslovni broj Gž-569/2025-2 od 13. veljače 2026. godine, kojom je, kako navode, još jednom potvrđeno da je terasa koja se ranije spominjala u javnosti vlasništvo Marka Perkovića. Navode i da je tom presudom obitelj Miodrag izgubila spor protiv Perkovića, u kojem su tražili poništenje ugovora na temelju kojih su on i njegovi pravni prednici stekli pravo vlasništva nad terasom.

Iz obrazloženja presude izdvojili su dio u kojem se navodi da se u konkretnom slučaju ne radi o otuđenju ravnog krova kao zajedničkog dijela zgrade, zbog čega sud nije prihvatio pozivanje tužitelja na raniju sudsku praksu.

"Iskoristit će sva pravna sredstva"

Na kraju priopćenja odvjetnici poručuju da će Marko Perković, kao što je, prema njihovim riječima, dokazao zakonitost vlasništva nad terasom, i u slučaju objekata u Čavoglavama koristiti sva dostupna pravna sredstva u Republici Hrvatskoj kako bi dokazao njihovu legalnost.

Dodaju i da će, ako to ne uspije dokazati, postupiti u skladu s rješenjem Državnog inspektorata, ali tek nakon što budu iscrpljena sva dopuštena pravna sredstva.