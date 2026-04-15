Kaštela: 45-godišnjak osumnjičen za nanošenje teške ozljede i prijetnje, završio u pritvoru

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela dovršili su kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za počinjenje kaznenih djela teške tjelesne ozljede i prijetnje.

Prema informacijama policije, incident se dogodio 13. travnja 2026. godine u večernjim satima na području Kaštel Starog. Nakon verbalnog sukoba koji je izbio unutar i ispred ugostiteljskog objekta, osumnjičeni je fizički napao drugog muškarca. U napadu je oštećeni zadobio tešku tjelesnu ozljedu, odnosno prijelom donje čeljusti.

Nakon napada uslijedile i prijetnje

Policija je provedenim istraživanjem utvrdila i postojanje sumnje da je 45-godišnjak nakon događaja oštećenom uputio ozbiljne prijetnje. Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, a potom je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

Bio na uvjetnom otpustu uz elektronički nadzor

Kako navodi policija, osumnjičeni se u vrijeme događaja nalazio na uvjetnom otpustu uz provođenje elektroničkog nadzora te uz određene posebne obveze. Među tim obvezama bile su zabrana napuštanja doma u noćnim satima i redovito javljanje nadležnim službama. Također, policija ističe da je muškarac i ranije više puta kazneno prijavljivan.