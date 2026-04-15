Autentica i O'DOLI nagrađeni Simply the Best 2026: Makarska i Makarska rivijera potvrđuju smjer kvalitete i autentičnosti

Makarska i Makarska rivijera još jednom su prepoznate kao destinacija koja sustavno gradi kvalitetu i autentičnost. Na dodjeli nagrada Simply the Best 2026, održanoj sinoć na Cresu u organizaciji Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) i Turističke burze PUT, nagrađeni su projekti koji upravo to najbolje predstavljaju – zajedništvo, lokalno i prepoznatljiv identitet.

Makarska rivijera nagrađena je za Autentica Food & Wine Festival, dok je Grad Makarska osvojio srebrnu nagradu za promotivni suvenir O'DOLI. Nagrade su na svečanosti preuzele dogradonačelnica Makarske Antonia Radić Brkan i direktorica Turističke zajednice Brela Valentina Medić Vitković.

Autentica Food & Wine Festival, koji se održava od 2024. godine, zajednički je projekt Grada Makarske i općina Makarske rivijere, a kroz lokalnu hranu, vino i priče o ljudima koji ih stvaraju gradi autentičan doživljaj destinacije. O'DOLI je promotivni suvenir razvijen u suradnji s lokalnim OPG-ovima, kao "Dalmacija za ponijeti", pažljivo odabrani proizvodi poput maslinova ulja, meda i cvijeta soli koji u malom formatu prenose okuse i identitet našega kraja. Kroz ove projekte ne promoviraju se samo proizvodi i događanja, već i jasan pristup razvoju destinacije – podrška lokalnim proizvođačima, podizanje standarda kvalitete i dugoročno, promišljeno upravljanje autentičnošću prostora.

"Ova nagrada potvrđuje da Makarska ide u smjeru kvalitete, a ne kvantitete. Autentica pokazuje snagu cijele Makarske rivijere, dok je O'DOLI naša 'Dalmacija za ponit' – mali, ali snažan izraz identiteta, okusa i vrijednosti koje razvijamo i čuvamo", kazala je Radić Brkan. Ova priznanja dodatno potvrđuju da su ulaganje u lokalno, autentično i kvalitetno temelj dugoročne prepoznatljivosti i održivog razvoja Makarske.