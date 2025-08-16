Thompsonovi odvjetnici o optužnici protiv Danke Derifaj: "Ne radi se o zaštiti moćnika"

Odvjetničko društvo Višić & Višić, koje zastupa Marka Perkovića Thompsona i njegovu obitelj, priopćilo je kako su u medijima posljednjih dana iznesene "neistinite i netočne informacije" vezane uz događaj iz kolovoza 2021. godine, zbog kojeg je podignuta optužnica protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, snimatelja Petra Janjića i susjeda Branka Miodraga, piše Index.

"Sud nikad nije rekao da Thompson nije vlasnik terase"

U reagiranju tvrde kako je na konferenciji za medije Hrvatskog novinarskog društva predsjednik HND-a Hrvoje Zovko iznio dvije neistine – da policija nije utvrdila obilježja kaznenog djela te da je Općinski sud u Splitu objavio kako Thompson nije vlasnik sporne terase.

"Policija uopće nije ovlaštena utvrđivati postoje li obilježja kaznenog djela, nego to čini državno odvjetništvo", poručuju odvjetnici. Dodaju da Općinski sud u Splitu nikada nije izjavio kako Perković nije vlasnik terase, te kao dokaz navode dopis tadašnje predsjednice suda Marine Boko iz rujna 2021., u kojem stoji da sud u odgovoru novinarima nije navodio tko jest ili nije vlasnik predmetne nekretnine.

"Ne radi se o zaštiti moćnika"

Odvjetnici naglašavaju da je Thompson "isključivi vlasnik terase kojom su se kretali optuženici", a da mediji "obmanjuju javnost" tvrdeći suprotno.

Ističu i da novinari, kao ni bilo tko drugi, ne mogu ući u tuđi dom bez dopuštenja, jer je dom zaštićen Ustavom, Konvencijom za zaštitu ljudskih prava EU i Kaznenim zakonom.

"Dom koji se štiti odredbama zakona nije vezan isključivo uz vlasništvo, nego uz privatnost prostora koji osoba koristi", navode odvjetnici i tvrde da se u televizijskom prilogu jasno vidi kako su novinarka i snimatelj protuzakonito prešli preko ograde susjednog stana i ljestvama došli na terasu obitelji Perković.

"Optužnica nije napad na novinare"

"Ne radi se o zaštiti 'moćnika', nego o zaštiti građanina kojemu je povrijeđeno pravo na nepovredivost doma", zaključuju odvjetnici Višić & Višić.

Optužnica protiv novinarke, snimatelja i susjeda zbog neovlaštenog ulaska u prostor i dalje je u tijeku.