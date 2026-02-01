Thompsonova supruga se oglasila na Facebooku: "Morala sam mu ih pomoći nositi"

Marko Perković Thompson osvojio je čak četiri priznanja na dodjeli glazbenih nagrada Cesarica. Njegova pjesma Ravnoteža proglašena je hitom godine, a uvjerljivo je slavio i u kategoriji koncertnog bestsellera zahvaljujući rekordnoj prodaji ulaznica. Thompson je nagrađen i kao digitalni bestseller za album Hodočasnik, kao i u kategoriji hit-autora.

Nakon velikog uspjeha supruga, oglasila se i njegova Sandra, koja mu je putem društvenih mreža uputila emotivnu čestitku. „Toliko ih je dobio da sam mu morala pomoći nositi. Čestitam, bravo Marko“, napisala je na Instagramu, dok je na Facebooku kratko poručila: „Tako se to radi.“

Thompson se inače rijetko pojavljuje na ovakvim manifestacijama, pa je njegov dolazak na dodjelu mnoge ugodno iznenadio. Publika ga je dočekala dugim i srdačnim pljeskom.

„Zahvaljujem svim suradnicima koji su radili sa mnom, a posebno svojoj obitelji, mojoj djeci i supruzi. Autorstvo ne može bez mira, a mir daje obitelj. Hvala cijeloj mojoj M.P.T. ekipi“, poručio je pjevač prilikom preuzimanja nagrada.