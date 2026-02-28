THOMPSONOVA DESNA RUKA Evo tko je uočen među brojnim političarima na važnom događaju HDZ-a

Na obljetnicu prvog javnog predstavljanja Prednacrta programskih osnova Hrvatske demokratske zajednice održan je X. izborni Sabor Zajednice utemeljitelja HDZ-a „dr. Franjo Tuđman“.

Okupljenima se obratio predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, a među uzvanicima su bili i ministrica Marija Vučković te ministri Radovan Fuchs, Branko Bačić, Davor Božinović, Tomo Medved i Gordan Grlić Radman. Događaju su nazočili i Stjepan Adanić te Dubravka Šuica.

Među brojnim političkim dužnosnicima našla su se i neka poznata imena koja danas nisu aktivno uključena u politički život. Tako je skupu prisustvovao i Zdravko Barišić, menadžer Marka Perkovića Thompsona, koji je do 2000. godine bio načelnik Policijske akademije i saborski zastupnik HDZ-a.