HDZ-ovci izabrali novo nacionalno vodstvo. Ima imena i iz Splitsko-dalmatinske županije

Danas je u Zagrebu, u hotelu Hilton Garden Inn, s početkom u 10:00 sati, održan X. (izborni) Sabor Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“.

Sabor je okupio izaslanike i članove Zajednice iz svih krajeva Republike Hrvatske, kao i predstavnike društvenog i političkog života, koji su svojim dolaskom dali potporu radu i ciljevima Zajednice. U radnom dijelu Sabora usvojena su izvješća o dosadašnjem radu, financijskom poslovanju te planovi i programske smjernice za naredno razdoblje.

Poseban naglasak stavljen je na očuvanje temeljnih vrijednosti na kojima je utemeljena moderna hrvatska država, na promicanje zajedništva te na aktivno sudjelovanje u društvenim procesima koji pridonose razvoju i stabilnosti Republike Hrvatske. Istaknuta je važnost uloge utemeljitelja u stvaranju i obrani hrvatske države, kao i potreba prijenosa tih vrijednosti na mlađe generacije, u duhu nasljeđa prvog hrvatskog predsjednika, dr. Franje Tuđmana.

U izbornom dijelu Sabora izabrano je nacionalno vodstvo Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ za mandatno razdoblje 2026. – 2030.:

Predsjednik:

Ivica Tafra, Splitsko-dalmatinska županija

Zamjenik predsjednika:

Darko Vrtarić, Osječko-baranjska županija

Za članove Predsjedništva izabrani su:

1. Ivica (Ivo) Lučić, Grad Zagreb

2. Zdeslav Milas, Grad Zagreb, GT

3. Hrvoje Parlov, Grad Zagreb, MT

4. Slavko Prišćan, Bjelovarsko-bilogorska županija

5. Zvonimir Puškadija, Varaždinska županija

6. Mladen Križaić, Međimurska županija

7. Mara Stilinović, Ličko-senjska županija

8. Jelena Folnović, Sisačko-moslavačka županija

9. Janko Žužić, Istarska županija

10. Ilija Cota, Vukovarsko-srijemska županija

11. Tomislav Teskera, Brodsko-posavska županija

12. Luka Šarić, Osječko-baranjska županija

13. Alen Gojak, Splitsko-dalmatinska županija

14. Joško Damić, Dubrovačko-neretvanska županija

15. Davor Lasić, Splitsko-dalmatinska županija