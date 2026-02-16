Thompsonov tim o spornom pozdravu: "Nikada nije niti će veličati nacizam ili fašizam"

Pjevač Marko Perković Thompson oglasio se nakon koncerta u Širokom Brijegu, reagirajući na prozivke koje su se pojavile u javnosti vezano uz pozdrav „Za dom spremni“.

U priopćenju njegovog menadžmenta navodi se kako Thompsonovi koncerti nose isključivo poruke ljubavi, zajedništva i mira. Također ističu da pjevač nikada nije veličao nacizam ni fašizam, niti će to činiti.

"Koncert koji završi s dvije prosidbe i suzama radosnicama ne može nositi nikakvu poruku osim one o ljubavi, sreći i miru. Na koncertu u Širokom Brijegu slavili su se život, zajedništvo i emocija - i to je jedina istina.

Marko Perković Thompson nikada nije niti će veličati nacizam ili fašizam. Ta zla 20. stoljeća jasno su i nedvosmisleno osuđena kao što je to učinio i na svom prethodnom koncertu u Rijeci. Svako drugačije tumačenje svjesno je iskrivljavanje činjenica.

Thompson nikada pa ni na ovom koncertu nije pozdravljao ni uzvikivao 'Za dom spremni', nego je pjevao stih svoje pjesme koja se izvodi 35 godina. Pjesma 'Bojna Čavoglave' nastala je u najtežim danima Domovinskog rata, kao glas obrane doma i slobode. Ona se ne može niti smije poistovjećivati s totalitarnim ideologijama iz Drugog svjetskog rata.

Ovo je ujedno i poruka onima koji se obrušavaju na koncert u Širokom Brijegu, pritom zatvaraju oči pred ideologijama i politikama koje su u novijoj povijesti dovele do desetaka tisuća žrtava u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini', stoji u objavi.