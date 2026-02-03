Thompsonov tim demantira navode o naplati dočeka hrvatskih sportaša

MPT tim najoštrije je demantirao, kako navode, neistinite i zlonamjerne informacije koje su se pojavile u javnom prostoru, a koje sugeriraju da je doček hrvatskih sportaša bio naplaćen od strane Marka Perkovića Thompsona ili njegovog tima.

U priopćenju ističu kako doček hrvatskih sportaša nikada nije bio, niti će ikada biti naplaćen, jednako kao ni prošle godine, kada je organizator dočeka bio Grad Zagreb. "Svaka tvrdnja koja sugerira suprotno je netočna i obmanjujuća", poručuju iz MPT tima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Posebno naglašavaju da izbor pjesama koje se izvode na sportskim dočecima isključivo rade sami sportaši, u skladu s vlastitim željama i emocijama koje ih vežu uz pojedine pjesme. Kako navode, u taj proces ne miješaju se ni izvođač ni njegov tim.

Iz MPT tima poručuju i kako je Marko Perković Thompson iznimno počašćen činjenicom da njegove pjesme prate i obilježavaju velike sportske uspjehe hrvatskih sportaša. "Ponosni smo što su te pjesme dio njihove motivacije, zajedništva i ponosa", stoji u priopćenju.