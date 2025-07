Thompsonov menadžer: "Tovarimo opremu i premještamo je u Sinj. Bit će još jedno domoljubno okupljanje 4. kolovoza"

Marko Perković Thompson održao je najveći koncert u povijesti Hrvatske. Sve je prošlo bez incidenata, a organizatori ističu kako su se uspješno nosili s izazovima sigurnosti i logistike. Na političke kritike koje su uslijedile nakon koncerta, odgovaraju da je događaj protekao u najboljem redu.

Marko Perković Thompson okupio je čak pola milijuna ljudi na koncertu na zagrebačkom Hipodromu. Bio je to najveći glazbeni događaj u hrvatskoj povijesti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Najvažnije od svega – sve je proteklo bez incidenata. Koji su bili najveći izazovi za organizatore, policiju, hitnu pomoć i ostale službe?

Što organizatori kažu na kritike i primjedbe koje stižu iz političke oporbe?

Gosti emisije HTV-a Otvoreno urednika i voditelja Damira Smrtića bili su: Zdravko Barišić, MPT team; Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije i voditelj Stožera za provedbu mjera osiguranja Thompsonovog koncerta; doc. dr. sc. Damir Važanić, zamjenik ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i politički analitičar Krešimir Macan.

Nakon koncerta sve prošlo dobro, idemo u Sinj

Zdravko Barišić iz MPT teama rekao je kako se osjeća 48 sati nakon koncerta Marko Perković Thompson.

- On i svi mi s njim smo presretni, zadovoljni, prikazali smo da i mala Hrvatska u svijetu koncertne industrije može raditi velike stvari, svjetske stvari. Bogu dragom hvala, prošlo je sve u redu. Mi se razmontiravamo, idemo u Sinj, tovarimo opremu i premještamo je u Sinj. Sve ovo iz Zagreba ide u Sinj i bit će još jedno domoljubno okupljanje 4. kolovoza. Gradske službe, javno poduzeće Zrinjevac je dobar dio hipodroma očistilo, nema mrtvih, nema leševa, nema tragova, nažalost, onih koji su dizali histerije, Bogu hvala, sve je dobro, rekao je Barišić.

Kazao je kako razmontiravanje pozornice ide puno brže nego slaganje.

- Vjerujem da ćemo ovaj tjedan ili u desetak dana očistiti Hipodrom, dodao je.

Spektakl je bio imperativ, nisu se gledali troškovi

Barišić je rekao kako je organizacija ovakvog spektakla bila jako zahtjevna.

- Nije ovo general poslije bitke lako je biti. Kad dođete i kad vam se servira i kad vam dođe nešto rijetko u svijetu, najveće u svijetu, onda to postaje izazov, ali postaje imperativ nekakav u čovjeku, njegovim snagama, umnim, fizičkim, psihičkim. Tako razmišlja cijeli naš organizacijski tim, sve moje kolege, i nije ovo, ponavljam ono - general poslije bitke, istaknuo je Barišić.

Dodao je kako bi opet sve ponovili te kako ponavljaju u Sinju. Odgovorio je i na pitanje o troškovima.

- Ne znamo još koliko je sve koštalo. Koštalo je dosta, ali imperativ nam je bio, kad smo dobili toliko publike, da napravimo spektakl, da pokažemo svijetu, to je bila želja i Marka i svih nas, da napravimo i da dokažemo da i hrvatski ljudi, da i hrvatska glazbena industrija može prikazati nešto na svjetskoj razini. I na kraju krajeva da to vratimo Markovim fanovima, Markovoj publici, hrvatskim ljudima. Imali smo i drugi aspekt, da to sve bude sigurno, sa sigurnosnog aspekta. Onda se dovedete u situaciju ili vam se ona nametne, da ne možete razmišljati koliko košta. Išli smo zaista sve što je bilo potrebno, sve što su segmenti sigurnosti i naši i policijski i zdravstveni i naši produkcijski stručnjaci zahtijevali, išli smo sve da zadovoljimo, da ispunimo sve uvjete i da budemo mirni i spokojni. I to jesmo, vjerujte mi, u četvrtak i petak smo vidjeli da smo napravili sve, naglasio je Barišić.

Barić: Osiguranje Thompsonova koncerta bilo najzahtjevnije u povijesti Hrvatske

Barić je rekao da kada se policija primila zadaće održavanja sigurnosti na koncertu kako su znali od prvog trenutka da pred sobom imaju najzahtjevnije osiguranje javnog okupljanja koje su ikad imali u Republici Hrvatskoj.

- Ta zahtjevnost i složenost zadaće u prvom redu se očitovala u ukupnom broju posjetitelja koje smo očekivali na koncertu. Kada smo krenuli u fazu pripreme, vrlo brzo smo okupili 26 različitih ministarstava, agencija i drugih ustrojstvenih cjelina koji su ukupno pod sobom kao stožerom imali 14.370 djelatnika na terenu. Izazov je bio kako sve to uigrati i staviti na jednu visoku razinu operativne sposobnosti koja se očekuje u ovakvoj zadaći, rekao je Barić.

Dodao je kako se iduća zahtjevnost očitovala u utjecaju koji je ovaj koncert imao ne samo na šire teritorije Republike Hrvatske nego i šire od toga.

- To prvenstveno mislim na problematiku prometovanja, kako posjetitelja, tako i domaćih i stranih turista. I na kraju izazov je bilo i kratko vrijeme za pripremu, svega tri mjeseca za ovako zahtjevnu zadaću. Što se tiče tema, posebno izazovne bih izdvojio prevencija terorizma, promet sa svim prometovanjem na autocestama, u gradu Zagrebu, problematika parkiranja, zatim pružanje hitne medicinske pomoći pravovremeno i brzo svima ako nekome zatreba i na kraju najsloženija faza koju smo procijenili, to je faza razilaska. Zapravo za nas osiguranje nije gotovo sa zadnjom pjesmom izvođača nego kad se svi sretno vrate svojim domovima, ispričao je Barić.

Na koncertu bilo 6523 policajca

Barić je rekao i koliko je policije bilo na Hipodromu i uokolo.

- Imali smo ukupno 6523 policijska službenika, a u samoj užoj zoni smo imali 3705. Oni su bili raspoređeni različito u tri faze. U prvoj fazi dok su posjetitelji prilazili oni su bili raspoređeni u jednoj široj koncertnoj zoni. Kako su se posjetitelji približavali tako smo ih privlačili prema Bundeku i koncertnoj zoni, a u trećoj fazi faze razilaska smo disperzirali svoje snage kako bi bile na pomoć svim posjetiteljima u razilasku ako bi nekome trebala pomoć, rekao je.

Organizator je objavio kako je na koncertu bilo 504.000 posjetitelja.

- Ministarstvo unutarnjih poslova ne vodi takve evidencije, znači to je isključivo nadležnost organizatora, ja sam vidio da su komunicirali brojku preko pola milijuna, oni su za to imali alate, znači imali su kamere koje broje posjetitelje, imali su čitače ulaznica i ja nemam osobno niti jedan razlog sumnjati u brojku koju su rekli, naveo je Barić.

Nije bilo ozbiljnih prijetnji terorizmom na Thompsonovu koncertu

Govorio je i o ljudima koji su se okupili oko Hipodroma i koji su slušali koncert na mostu i na nasipu.

- Mi smo se pripremili ne samo na ovu brojku prodanih ulaznica, nego i na puno veći broj s obzirom na to da je iskustvo iz prijašnjih koncerata takvo, da je jedan dobar dio građana Zagreba zapravo bez ulaznica pokušavao doći na nasip, na most, približiti se tom koncertnom prostoru. Mi smo htjeli znati ako to bude slučaj i ovdje, da točno znamo što s tim ljudima radimo i kako rukovodimo na mjestu događanja, rekao je Barić.

Odgovorio je i na pitanje je li bilo prijetnji za sigurnost.

- Od samog početka mi smo velike napore i puno mjera i radnji poduzimali u cilju prevencije terorizma. Od samog početka smo bili u kontaktu sa Europskim protuterorističkim centrom Europola i drugim međunarodnim partnerima. Cijelo vrijeme prije, za vrijeme i nakon koncerta smo provodili niz mjera i radnji kako bi prevenirali terorizam na korist i sigurnost svih građana i zaključno mogu reći da nismo imali niti jednu ozbiljniju prijetnju, istaknuo je Barić.

Važanić: Zdravstvene intervencije na koncertu bile minimalne

Važanić je ispričao kako je to izgledalo iz zdravstvene perspektive jer je bilo samo 0,25% intervencija od ukupnog broja posjetitelja.

- Cjelokupni zdravstveni sustav se također već zadnjih nekoliko mjeseci, a rekao bih, intenzivno zadnjih tjedana, pripremao za ovaj događaj. Doista smo to radili koordinirano, međuresorno, u suradnji sa svim ostalim službama koje su tamo bile, od policije, vatrogasaca, Crvenog križa, i sve ostale, da sada ne zaboravim nabrojati, kazao je Važanić.

Dodao je kako su procijenili zdravstvene rizike te izdavali određene zdravstvene preporuke.

- Upravo taj podatak da je 0,25% posjetitelja zatražilo neki oblik zdravstvene zaštite, dokaz tome da su se doista posjetitelji pridržavali naših zdravstvenih preporuka, da su doista vodili brigu kako o sebi, tako i jedni o drugima i na taj način maksimalno brinuli o vlastitoj sigurnosti i o sigurnosti drugih, istaknuo je Važanić.

Više od 1000 hitnih intervencija, ali sve brzo i uspješno riješeno

Važanić je govorio i o izazovu organizacije samog pružanja hitne medicinske skrbi.

- Bio je priličan izazov, a kako nije bilo takvog koncerta do sada vodili smo se podacima iz literature koji su nam bili dostupni i na taj način smo gledali nekakav raspon od najmanjeg pa do najvećeg broja intervencija i bili smo u nekakvom rasponu od 1000 pa do 4000. Na kraju, kad gledamo naše podatke, doista možemo vidjeti da smo bili na ovoj donjoj granici, odnosno imali smo nešto malo više od 1000 intervencija sveukupno te ako gledamo na taj raspon bili smo na samoj donjoj granici, rekao je Važanić.

Naglasio je da svaki posjetitelj koji je zatrebao bilo koji oblik hitne zdravstvene zaštite vrlo brzo nju i ostvario.

Macan: Mediji su trebali čestitati na uspjehu, a ne tražiti probleme

Krešimir Macan je dao svoje mišljenje kako je sve to njemu izgledalo, prije za vrijeme koncerta, ali i o reakcijama nakon koncerta, primjerice Možemo, SDP-a i Milorada Pupovca.

- Mislim da su mediji prije svega trebali čestitati na uspjehu svim službama, od organizatora pa do kolega koji su tu sad u studiju, jer je ovo bilo izvanredno. Broj posjetitelja, ljudi koji su bili nazočni i sve je prošlo de facto bez ikakvog incidenta. Onda se nastoji sve spuštati na jednu pjesmu, a u stvari pokazuje se da su organizatori jako dobro poznavali svoju publiku, znali kako s njima komunicirati i da je bila izvanredna suradnja, rekao je Macan.

Smatra da smo pokazali da možemo napraviti nešto svjetsko.

- To je nekako izostalo u medijima, uvijek se išlo u nekakvu negativu. Govorilo dogodit će se neka katastrofa, a onda nakon toga nitko nije čestitao, nego rekao - evo pjevali su se Čavoglave. Pa Čavoglave su se ovako pjevali 34 godine i što je tu novo? Novo je da je pola milijun ljudi bilo na koncertu i da nije bilo nikakvog incidenta te da je bila atmosfera koja je možda i mnoge iznenadila. Tu treba biti pošten, pa reći da su organizatori napravili veliki napor s uputama i s instrukcijama, što se smije, što se ne smije, da je bilo minimalno incidenta možda na samom Hipodromu, istaknuo je Macan.

Dodao je kako treba razdvojiti dio koji je bio dan ranije u fan zoni u Bogovićevoj koja nije bila pod kontrolom organizatora,.

- Vjerujem da će tu policija, kao što je najavila - snimat ćemo, postupati kontra onih koji su remetili javni red i mir. Zato što, u principu, sve drugo je možda bio prekršaj, ali samo izvođenje Čavoglava, o kojoj se sad svi čude, po mišljenju Visokog prekršajnog suda od 2019. nije prekoračilo, rekao je Macan.

Komentirao je i reakcije nekih političkih stranaka.

- Dogodio se nekakav tantrum, neka histerija. Prvo je nastala histerija prije koncerta pa je nastala histerija nakon koncerta jer se ništa nije dogodilo, nikakva katastrofa pa se sad svi se odjednom bude. Ovo je situacija koja nam je poznata već godinama. Ja bih rekao da ovi tradicionalni mediji pomalo ne shvaćaju da ih ljudi upravo zbog toga ne doživljavaju toliko ozbiljno, nego da traže informacije negdje drugdje, u podcastima i na drugim terenima, naveo je Macan.

Rekao je kako se to već dogodilo u svijetu.

- Ako probijate samo jedan stav, ne date da se čuje i drugo mišljenje, onda dobijete to da se ljudi okreću alternativnim drugim medijima koji onda postaju čak jači i bitniji mediji nego naši tradicionalni. To smo već vidjeli u Americi. Svi su se smijali, a Trump je drugi put izabran. Tu se i mediji moraju malo preispitati, ali daleko od toga da se dogodilo nešto što nismo očekivali, nismo znali, nismo svi gledali godinama, kazao je Macan.

Istaknuo je da su se očekivale ovakve reakcije i susjeda i stranaka.

- Vidjeli ste i večeras i premijera. Mislim da je premijer sve rekao i da su sve stranke rekle da nije potrebno tu dodatno ništa komentirati. Pohvalio bih sa strane struke komuniciranje svih uključenih koji su na vrijeme dali dovoljno informacija. Organizatori su dobro poznavali svoju publiku, ljudi su sve poslušali, pazili se, čuvali se, bila su mala djeca na koncertu i ništa se na kraju nije dogodilo što bi bilo neugodno za bilo koga, naglasio je Macan, rekavši da to zaslužuje velike pohvale.

Kazao je kako je Marko Perković Thompson iskoristio nišu u koju nitko nije ušao.

- Trebalo je dati Hrvatima i domoljublja, i zajedništva, i emocija i glazben. On im je sve to pružio i oni su mu to uzvratili s ovolikom velikom posjetom, rekao je Macan.

Barišić: Čavoglave su legalne, koncert dostojanstven

Nisam očekivao prozivke i ne mogu vjerovati. Umjesto da budemo ponosni, jer ovo je svjetska razina koja promovira Zagreb i Hrvatsku, mi slušamo kritike, rekao je Barišić.

Dodao je da na koncertu nije bilo nikakvog incidenta.

- Nejasno mi je zašto to rade, a kad pogledate priopćenja Vučića, SDP-a, Možemo, Pupovca, kao da su pisana u istom laptopu, istaknuo je.

Rekao je da je pjesma Bojna Čavoglave pjesma koja je ozakonjena i da postoje pravomoćne presude da nije zabranjena.

- Nazivati ovakav dostojanstven susret ustaškim dernekom nije u redu, kazao je.

ZDS je stih pjesme i Marko tako pozdravlja publiku.

- Žao mi je što neki nemaju osjećaj kad domovina venama poteče, zaključio je Barišić.

Kazao je i kako Thompsonovi koncerti nisu nigdje u Europi zabranjeni.

U Mariboru nije bila zabrana nastupa nego policijska procjena zbog bojazni od dolaska, kazao je.

- Takve stvari se događaju upravo zbog toga kako ga se karakterizira u Hrvatskoj, gdje koncert nazovu nekakvim ustaštvom i tu komentari prestaju, smatra Barišić.

Policija će analizirati snimke, prijave moguće i do četiri godine kasnije

Barić je podsjetio kako je policija najavila da će snimati javna okupljanja.

- Mi ćemo u narednim danima pregledavati te snimke. To će raditi policijska uprava Zagrebačka. Cilj analize tih snimaka je zapravo detektirati sva protupravna ponašanja, detektirati počinitelje tih protupravnih ponašanja. Kada nekog detektiramo, onda šaljemo nadležnim policijskim upravama na daljnje postupanje, kazao je.

Potvrdio je kako netko može dobiti jednog dana prekršajnu prijavu te daj je zakonski rok za to četiri godine.

- Ako nije dobio danas, sutra, može u tom zakonskom roku i dobiti prijavu, rekao je Barić.

Medicinske intervencije uglavnom lake, jedan pacijent prevezen helikopterom

Važanić je rekao što su bili najčešći slučajevi za intervenciju medicinskih službi.

- To su bile nekakve sinkope, nesvjestice uslijed dugotrajnog stajanja ili boravka na suncu, akutno opito stanje, nekakve sitne ogrebotine. Sve tako neke, ja bih rekao, manje hitne ili nehitne situacije, ali za koje su ipak posjetitelji trebali neki oblik zdravstvene zaštite. Tako da smo doista sretni da od ukupnog broja posjetitelja koji su zatražili zdravstvenu zaštitu, samo 45 njih je u konačnici bilo prevezeno u zagrebačke bolnice, što govori i u prilog tome da se radilo doista o lakšim ozljedama ili o manje ozbiljnim bolestima, rekao je Važanić.

Dizao se i helikopter za jednu intervenciju.

- Podignut je helikopter koji je bio tamo u dežurstvu za jednog pacijenta koji je imao malo ozbiljniju ozljedu. On nije bio u tom trenutku u životnoj opasnosti da su trebali reanimacijski postupci. Međutim, njegovo stanje je bilo takvo da ako se ne bi ništa poduzelo za neko vrijeme, moglo bi se pogoršati. Iz tog razloga i s obzirom na to da se bližio sam kraj koncerta donijeli odluku da ćemo ga prevesti helikopterom u KB Dubrava, otkrio je Važanić.

Macan: Koncert je bio doživljaj, a ne normalizacija ZDS-a

Macan je komentirao činjenicu da ispada kako je zapravo jedini incident bio prve tri riječi pjesme Bojna Čavoglave i što se politike tiče odlazak premijera Plenkovića dva dana prije koncerta na generalnu probu gdje se fotografirao s Thompsonom.

- Fotografirao se s djecom. Morate shvatiti da je mnogima ovo bio spektakl. Imam situaciju da su roditelji pratili sina koji je rekao da mora ići i rekao je, koji je inače, ne sluša Thompsona, ali jednostavno je rekao ja hoću ići i biti tamo. Znači, bilo je ljudi i s lijeva i s desna na skupu, ne mogu oni svi biti ustaše, ne znam tko ih uopće može tako poistovjetiti. Dakle, tinejdžer je želio na koncert kako bi mogao jednog dana reći svojoj djeci da je bio na ovom skupu, kazao je Macan.

Dodao je da je to ljudima bio doživljaj i kako se ne može govoriti da se radi o nekoj normalizaciji ZDS-a.

- Svi su fotoreporteri bili sigurno poslani da se traže simboli, da se traže ustaške kape, ali nije toga bilo. A ako je bilo, bilo je pojedinačnih situacija, a ja bar nisam vidio dovoljno. Ljudi koji su bili na koncertu kažu da jednostavno nisu primijetili od dobre atmosfere. Ako su bile, to su bile minorne situacije. Policija će odraditi ove koji su kršili javni red i mir i koji su koristili ZDS na način kako se ne smije koristiti ili kako nije primjereno, istaknuo je Macan.