Thompsonov menadžer: "2000. godine došle su sile tame. ZDS pozdrav seže u povijest, nije to Pavelić izmislio"

Zdravko Barišić iz tima Marka Perkovića Thompsona gostovao je na Večernji TV-u, a između ostaloga, govorio je o predstojećem koncertu u Sinju te spornom pozdravu "Za dom spremni".

Na početku se osvrnuo na koncert koji je prošlog vikenda održan na Hipodromu:

"Bilo je vrlo uzbudljivo, intenzivno, na trenutke naporno, ali iznijeli smo sve do kraja i odradili kako treba. Bilo je teško tehnički osmisliti, naručiti i postaviti sve. Naravno da nije sve bilo na nas pet, tu je golemi tim ljudi, jer Hipodrom je livada bez vode i struje. Vrlo teško je reći što je bilo najteže, a onda su pojedini mediji dizali histeriju, pa je i to bio problem. Sve je bilo zahtjevno, napravili smo onako kako treba i kako smo zamišljali, a to se i pokazalo", rekao je.

Dodao je i kako je vrhunac emocije bila "Bojna Čavoglave", jer na snimci se vidi oduševljenje cijele publike, rekavši kako nikad neće razmišljati o spornom pozdravu kojim počinje.

"Ništa sporno nema u njoj, ta pjesma nam je bila budnica. No 2000. godine došle su sile tame i pokušale je zabraniti. Bilo je raznih prijava, međutim 2019. završilo je pravomoćnom presudom. To je stih pjesme koji je u njoj od početka. Nastala je u Domovinskom ratu, bila je budnica u ratu, ona je legitimna i ozakonjena. Da je ona zabranjena, Marko je legalist i sigurno bi to poštovao. Ovako, nema šanse", rekao je Barišić za Večernji TV.

"Umjesto da smo ponosni, plasira se vijest o ustaškom derneku iz poriva mržnje"

"Marko nikad nije pozdravio riječima "za dom spremni", on samo pjeva svoju pjesmu, Onda neki dobiju zadatak da to recikliraju i vrte, ali to su prazne priče. Svi se ponosimo koncertom, o koncertu su pisali svi i tako promovirali Hrvatsku kojoj je svaka promocija dobrodošla. Umjesto da smo ponosni, plasira se vijest o ustaškom derneku iz poriva mržnje.

To nam ne treba i žao mi je. "Za dom spremni" ne bi trebala biti tema. Neka mediji organiziraju emisije u kojima će se to analizirati. To je passe, taj pozdrav seže u povijest, nije to Pavelić izmislio", kazao je.