Thompson zapalio Višnjik: Koncert počeo pred prepunom dvoranom

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Višnjiku upravo je počeo, a dvorana je ispunjena do posljednjeg mjesta. Na događaj su pristigli brojni obožavatelji iz cijele Hrvatske i inozemstva, stvarajući veliko zanimanje oko večerašnjeg nastupa.

Zbog koncerta, trajektna linija Zadar–Preko privremeno je prilagodila red plovidbe 12. i 13. prosinca. Posljednji trajekt iz luke Gaženica tih će dana umjesto u 23:00 isplovljavati u 23:59.

Thompson je večer otvorio pjesmom “Ustani iz sjene”. Na Facebooku je podijelio i fotografije prepunog Višnjika uz poruku: “Pozdrav iz Zadra”.