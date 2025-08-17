Thompson vs. Danka Derifaj - Poznati odvjetnik komentirao optužnicu: "Četiri godine su na ovo potrošili?!"

Optužnica protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Petra Janjića i Branka Miodraga, Thompsonova susjeda koji je i pozvao novinarsku ekipu i koji je formalno prvookrivljeni, da su počinili kazneno djelo protiv privatnosti narušavanjem nepovredivosti doma i poslovnog prostora izazvala je brojne reakcije, piše Jutarnji list.

Reagirao je HND smatrajući to još jednim udarom na slobodu medija, ali se potpuno suprotnim stajalištima oglasio premijer Andrej Plenković, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odbija svaku pomisao da se radi o udaru na slobodu medija, a odvjetničko društvo Višić&Višić reagiralo je priopćenjem u kojem navodi da bi svakoga tko počini takvo kazneno djelo trebalo procesuirati.

Glavni državni odvjetnik najavio je da će narednog tjedna ići u Split da bi ispitao sve u vezi s navedenom optužnicom, ali je i sam rekao da od događaja do podizanja optužnice nije trebalo proći četiri godine. Optužnica je sad na Splitskom općinskom sudu, a novinarka Danka Derifaj i njezina odvjetnica Jadranka Sloković najavljuju da će poduzeti sve pravne korake da bi dokazale njezinu neosnovanost.

Odvjetnik Veljko Miljević, koji je već gotovo 50 godina odvjetnik u kaznenim postupcima, za Jutarnji list pomno je analizirao optužnicu koja je napisana na devet stranica.

- Činjenični opis djela protiv troje okrivljenika sadržan je u osam redaka. Dakle, jednostavan je. Predloženo je četrdesetak dokaza (diskontinuitet do 50), za izvođenje na raspravi! Očit je nerazmjer činjeničnog opisa i predloženih dokaza. Okrivljenici poriču počinjenje djela, a jedini koji ih terete su Sandra Perković i Marko Perković Thompson, što se izrijekom navodi na 6. i 9. stranici optužnice.

Pravno obrazloženje sadržano je u tri odlomka na 9. stranici optužnice. To nije dovoljno, dakle ta optužnica nema obrazloženja o odlučnim činjenicama, pa takvu optužnicu treba poslati na ispravak radi boljeg razjašnjenja stvari, a to je sadržano u članku 356. 1. stavku Zakona o kaznenom postupku. Ako bi se pak ušlo u postupak pred sudom, onda bi taj postupak trebalo obustaviti jer bi izricanje osuđujuće presude na raspravi bilo nemoguće, o čemu govori članak 355. Zakona o kaznenom postupku - kaže odvjetnik Miljević. Navodi i argumente za takve tvrdnje te što je još zamijetio čitajući optužnicu.

- Ima u njoj i tehničkih pogrešaka. Naime, prvo predložiti četiri mjeseca kazne na godinu dana ako bi se izrekao kazneni nalog, a onda ako bi se išlo u sudski postupak u istom aktu tražiti dvostruku kaznu, osam mjeseci uz rok kušnje od dvije godine, to se ne radi i već je to jedna proturječnost.

Potrošiti četiri godine za djelo koje u činjeničnom opisu sadrži osam redaka i jednu riječ po prirodi je prosta i jednostavna stvar koja se može riješiti u najviše sedam dana. Za takvo što ne treba 50 dokaza i ktome još kompliciranih u nazivima, uz to s diskontinuitetom, također je tehnička pogreška u samoj optužnici. Potrošiti 2770 stranica na tih devet redaka je po meni promašaj. Za tih devet redaka moraš imati navedene barem tri bitne i odlučne činjenice, a toga u ovoj optužnici nema - analizira odvjetnik Miljević.

Zapazio je još nešto u navedenom optužnom aktu.

- Na 7. i 8. stranici su iskazi oštećenih Sandre Perković i Marka Perkovića Thompsona, koji su puno ekstenzivnije preneseni. Troje okrivljenih poriče kazneno djelo, ali mi ne znamo jesu li oni rekli nešto više jer su njihove obrane sumarno navedene u optužnici. Možda su oni i dali takve sumarne iskaze, ali mi to ne znamo. Na 9. stranici su dva kratka odlomka u kojima se iznosi sadržaj videosnimke, u što ne bih ulazio jer to nije ni potrebno. Marko Perković Thompson i njegova supruga kažu da nisu dali nikome dozvolu da ulazi u taj prostor. Ali tužiteljstvo je s obzirom na broj dokaza koje prilaže u prilog pravnog statusa tog prostora trebalo ipak sumirati pravni status tog prostora, a to u optužnici nedostaje. Vidim da se navodi zapisnik o izvedenom stanju, a u mnogo situacija upravo se takvim zapisnikom regulira neko stanje i navodi je li netko vlasnik ili korisnik nekog prostora. Njima je dovoljan i posjed i vidim da su se odvjetnici koji zastupaju Marka Perkovića Thompsona i njegovu suprugu jako potrudili da dokažu da vlasništvo nad prostorom nije presudno, te su to potkrijepili i odlukama suda iz Strasbourga. I doista, nije potrebno da to bude samo dom jer se nigdje ne navodi da osoba mora viti vlasnik, nego je dovoljno da je u posjedu nekog prostora. Ali iznošenje obrana okrivljenika, iskaza svjedoka i videosnimke ne predstavlja suštinsko obrazloženje optužnice jer nemamo u samoj optužnici obrazloženja o odlučnoj činjenici o pravnom statusu tog prostora, osim u iskazima Sandre i Marka Perkovića. I oni sami navode da se vodi više sporova, pa će se postaviti logično prethodno pitanje pravnog statusa tog prostora, a to je odlučna činjenica o kojoj ovisi postojanje ili nepostojanje kaznenog djela - smatra odvjetnik Miljević i ukazuje na još nešto.

- Ovdje imamo situaciju da je optužnica podignuta jako prekasno u odnosu na događaj, a ktome nije obuhvatila i obrazložila sve odlučne činjenice. Ovakvu bi optužnicu sud zbog tih razloga trebao vratiti na doradu prije početka postupka, a ako bi se u njega i ušlo, ovako napisana optužnica nije podesna za donošenje osuđujuće presude. Optužnica se može pobijati ako djelo nije kazneno djelo, ako ne postoji krivnja, ako postoje procesne zapreke te ako dokazi na kojima se temelji nisu dovoljni za donošenje osuđujuće presude. Ako su ti dokazi između sebe toliko proturječni da bi izricanje presude moglo biti nemoguće, to je razlog da bi po članku 356. postupak trebalo obustaviti jer bi izricanje presude po ovakvoj optužnici bilo nemoguće. Četiri godine pišeš optužnicu i obrazlažeš na manje pola stranice? Uz to, reprodukcija snimke i ne razrješava krucijalno pitanje pravne prirode tog prostora. Ne možeš optužiti novinarku ako nisi utvrdio sve činjenice. Ovdje nije bilo ni istrage, a optužnica je napisana na temelju iskaza dvoje zainteresiranih svjedoka. Ako bi se s ovakvom optužnicom išlo u postupak, izricanje osuđujuće presude bilo bi nemoguće jer su dokazi toliko proturječni ili ih nema - zaključuje odvjetnik Miljević.