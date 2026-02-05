Thompson progovorio o sinu Anti: "On silno želi da nastavim glazbeni put"

Rijetko daje intervjue, ali večer posvećena glazbi i publici bila je dovoljno dobar povod. Thompson se pojavio na dodjeli Cesarica, gdje je među ostalim nagrađen i za hit godine, pjesmu ‘Ravnoteža’, a tom je prigodom u intervjuu za InMagazin otkrio što ga danas najviše motivira u stvaranju.

‘Ona je opisala na jedan način moj glazbeni put i ono što sam predstavljao kod publike, odgovorila je na neka pitanja i još puno toga’, rekao je o nagrađenoj pjesmi, koja se našla i na njegovu posljednjem albumu ‘Hodočasnik’.

Sin Ante kao najveći poticaj

Iako publika, koncerti i suradnici ostaju važan dio njegove priče, Thompson priznaje da posljednjih mjeseci posebnu ulogu ima njegov sin. ‘U zadnje vrijeme moram priznati moj sin Ante, koji silno želi da nastavim svoj glazbeni put i koji me, ajmo reći, digao. Naravno, tu su i obitelj i suradnici’, rekao je pjevač.

Dodao je kako mu snagu daje i publika koja godinama ostaje vjerna njegovu radu. ‘Publika koja prepoznaje moj rad, dolazi na koncerte, to je ono što me dalje gura.’ Posebno ga veseli kada u prvim redovima vidi mlade koji nisu ni rođeni u vrijeme nastanka nekih njegovih pjesama. ‘Imam pjesme stare 20 ili 30 godina i kad vidim da su ih mladi prepoznali, to mi je dodatni motiv.’ Rukometaši, viteštvo i zajedništvo Nedavno je pjevao i na dočeku hrvatskih rukometaša, a njihove uspjehe komentirao je s vidljivim ponosom. ‘To je za svaku pohvalu. Pokazali su viteštvo, snagu, borbenost, ljubav i domoljublje. To je nešto što se kroz sport može pokazati i što zbližava ljude. Želim im sve najbolje’, poručio je za Novu TV. Na dodjeli nagrada društvo su mu pravili prijatelji i suradnici, a nagradu mu je uručio Zlatko Dalić. U publici ga je bodrila i supruga Sandra, koja se rijetko pojavljuje u javnosti. ‘Moram priznati da mi ove nagrade puno znače. To je plod mog autorskog rada, gdje iz ničega napraviš nešto. Uloženo je puno truda i rada mnogih ljudi. Lijepo je primiti nagradu, ali najljepša je ona od publike’, iskreno je rekao. Novi hitovi stižu krajem godine A na pitanje koje najviše zanima njegove obožavatelje, Thompson ima jasan odgovor. ‘Motiviran sam, moram priznati da jesam. Imam još puno pjesama i krajem godine ulazim u studio s novim pjesmama.’