Thompson: "Ponijeli ste se dostojanstveno. Vi ste hrvatski vitezovi"

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, koji se održava danas s početkom u 18 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Trg skandira Thompsonu. "Marko, Marko", viču. "Hvaljen Isus i Marija dragi prijatelji, dobra večer. Evo čujete u pozadini pjesmu, za Ivane, ima poseban Ivan večeras", obratio se Thompson misleći na kapetana Martinovića. Za njega su tu pjesmu tražili suigrači.

"Čestitam ti Ivane, donijeli ste nam radost. Vi ste vitezovi. Pokazali ste borbenost. Hvala tebi i svim rukometašima. Gubite i pobjeđujete kao vitezovi. Ponijeli ste se dostojanstveno. Hvala vam. Počašćen sam što pratite moj rad i što ste pjevali moje pjesme", poručio je Thompson pa zapjevao Ravnotežu.