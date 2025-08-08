Thompson objavio raspadajući logo SDP-a: 'Jeste li primijetili? Kada tonu i krenu nizbrdo...'

Marko Perković Thompson oglasio se na svojoj Facebook stranici. Objavio je raspadajući logo SDP-a te nekoliko screenshotova iz medija.

Evo što stoji u objavi.

Jeste li primijetili? Kada pojedini mediji, neki političari ili pojedine političke stranke tonu i krenu nizbrdo, a ideje i programi im presuše, posežu za istom, već potrošenom metodom – svakodnevnim objavama “hvatanjem” za Thompsona. Umjesto objektivnosti, rješenja i vizije, nude reprize starih priča, ne bi li barem još malo opstali u javnom i političkom prostoru.

...Al je soko za njih previsoko... Admin: S. D.

Podsjetimo, posljednjih dana dosta se piše o Thompsonovom koncertu u Sinju koji je mnogima ostavio gorak okus u ustima zbog problema s ulaskom na hipodrom, ali i putovanjem doma koje je trajalo - satima, a SDP je prije dva dana u priopćenju napisao da smo "svjedočili svjetskoj sramoti".