Thompson objavio dirljivu poruku u spomen na Kornatsku tragediju

Hrvatska se danas prisjeća 18. godišnjice Kornatske tragedije, najveće nesreće u povijesti hrvatskog vatrogastva. Dana 30. kolovoza 2007. godine, tijekom intervencije na otoku Kornatu, živote je izgubilo 12 vatrogasaca iz Vodica, Tisnog i Šibenika.

Među onima koji su se prisjetili stradalih je i Marko Perković Thompson. Na svom je Facebook profilu objavio fotografiju kamenih križeva na Kornatu, uz koju je podijelio stihove pjesme “Ovo nije kraj”.

"...Iza suza još sunce sja,

svijetlo dijeli dobro od zla.

Sto oluja, pobjeda sto,

da l' sam i ja rođen za to?

Kroz sve moje dane i godine

samo srce imam da vodi me.

I u mraku sam, vjerujem i znam.

Ovo nije kraj, gore pogledaj,

tamo piše drugo ime hrabrosti.

Ovo nije kraj, zadnji zagrljaj,

sve dok za vas gore svijeće ljubavi..."