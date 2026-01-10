Thompson nastupa u Poreču unatoč prosvjedima

Unatoč dijelu javnih poziva na otkazivanje, Marko Perković Thompson večeras nastupa u porečkoj dvorani Žatika, gdje se održava prvi od dva najavljena koncerta u sklopu njegove dvoranske turneje. Kako javlja HRT, pola sata prije početka koncertna dvorana bila je gotovo u potpunosti ispunjena.

Thompson je i ranije nastupao u Istri. U istoj dvorani Žatika koncert je održao 2013. godine, a nastupao je i u Pazinu 2008. te u Puli 2002. godine. Prema snimci dostupnoj na YouTubeu, Thompson je, kako se navodi, nastupio i u Pulskoj Areni u sklopu manifestacije Hit ljeta, gdje je izveo pjesmu Lijepa li si, no njegov menadžer danas nije odgovarao na pozive radi potvrde autentičnosti te snimke.

Peticija protiv koncerta i reakcije u Poreču

Uoči večerašnjeg koncerta porečkom gradonačelniku Lorisu Peršuriću, koji je ujedno i predsjednik IDS-a, stizala su protestna pisma. Dio građana zamjerio mu je što ugovor o najmu dvorane nije javno objavljen, a umirovljena novinarka Snježana Matejčić pokrenula je i peticiju za otkazivanje koncerta. Peticiju je potpisalo 270 od 19 tisuća stanovnika Poreča, a dodatnih oko 900 potpisa stiglo je iz ostatka Istre i drugih dijelova Hrvatske.

Policija: zabranjena pirotehnika, koncert pod nadzorom

Uoči koncerta priopćenjem se oglasila i policija. Iz Policijske uprave poručili su kako su u dvorani Žatika strogo zabranjene baklje i svi oblici pirotehnike, a najavljeno je i da će se koncert u cijelosti snimati.