Thompson: "Napravili smo jednu prelijepu hrvatsku priču. "Motiviran sam, imam još puno pjesama"

Marko Perković Thompson nedavno je osvojio četiri nagrade Cesarica, i to Cesaricu za Hit godine s pjesmom "Ravnoteža", Cesaricu Koncertni Bestseller za rekordan broj prodanih ulaznica, Cesaricu Digitalni Bestseller za ogroman doseg pjesama s albuma "Hodočasnik" te Cesaricu za Hit autora. Te večeri dao je intervju za IN magazin, u kojem je otkrio tko ga najviše motivira, ali i da se uskoro vraća u studio.

Kao svoju najveću motivaciju Thompson je izdvojio sina Antu. "U zadnje vrijeme, moram priznati, moj sin Ante, koji silno želi da ja nastavim svoj glazbeni put i koji me, ajmo reći, digao. I, naravno, obitelj i suradnici."

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Naravno, velika mu je motivacija i publika. "Publika koja prepoznaje moj rad, dolazi na koncerte, to je ono što me dalje gura", dodao je, a zatim je posebno izdvojio mlađe generacije, koje se nisu ni rodile u razdoblju o kojem pjeva u svojim pjesmama. "Ja imam pjesme koje su stare po 20, 30 godina i kad vidim da su mladi prepoznali te pjesme, onda mi je to jedan dodatni motiv", rekao je pjevač.

Krajem godine vraća se u studio

Thompsonova publika brojnija je nego ikad, što je potvrdio i lanjski koncert na Hipodromu. Za njega pjevač kaže: "Napravili smo jednu prelijepu hrvatsku priču koja je prošla u najljepšem redu i to je ono što je najvažnije, a sve drugo, čovjek snuje, a Bog određuje. Nije to samo plod moga rada, nego je to sinergija svih ljudi koji su htjeli kao ja taj Hipodrom i, naravno, publike koja je to prepoznala i došla."

Upravo zbog te publike planira se vratiti u studio krajem godine i pokušati ponoviti uspjeh albuma Hodočasnik.

"Motiviran sam, moram priznati da jesam, imam još puno pjesama, puno toga za kazati i krajem godine ulazim u studio s novim pjesmama", zaključio je pjevač.