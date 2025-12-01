"Thompson je najmanje kriv za sve, krivi su ljudi koji ga gledaju i koji su spremni otići na njegov koncert, to je ono od čega vlast najviše strahuje"

Davorin Karačić, odvjetnik Marka Perkovića Thompsona, bio je gost Novog dana kod Ivana Hrstića.

Davorin Karačić u razgovoru se, među ostalim, osvrnuo na koncert Marka Perkovića Thompsona koji je ovoga ljeta održan na zagrebačkom Hipodromu, i na odluku Grada Zagreba da se pjevaču ne izda odobrenje za koncert u Areni 28.12., temeljem Zaključka da se u gradskim prostorima "ne smiju koristiti obilježja, slogani i poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, uključujući fašističke i ustaške simbole ili pokliče, uključujući "Za dom spremni".

"Thompson je najmanje kriv za sve, krivi su ljudi koji ga gledaju i koji su spremni otići na njegov koncert, dijele isti sustav vrijednosti, to je najveća problematika u cijeloj priči, to je ono od čega vlast najviše strahuje."

"Toliko nisu glupi"

"Nakon nekoliko godina pauze jasno je da će svaki novi koncert Marka Perkovića Thompsona privući jako puno ljudi. Bio to jedan koncert od pola milijuna ljudi ili pet koncerata od 100 tisuća ljudi je svejedno, govorimo o stotinama tisuća ljudi koji iza sebe drže jedan određeni svjetonazorski i politički stav. Naravno da se gradska vlast preplašila svih tih ljudi, preplašila se njihovih stavova ili bilo koje akcije usmjerene na vrijeđanje tih ljudi, u smislu da im se onemogući koncert ili iz političkih razloga da se to na neki način opstruira. Ako dođemo do izbora u Gradu Zagrebu, gradonačelnik je postao ponovno gradonačelnik s brojem od 130 tisuća birača, ne znam je li to 20 posto od ukupnog broja birača u Gradu Zagrebu. Da su previše išli "čačkati" po tom koncertu možda bi stvorili kritičnu masu ljudi koji bi bili protiv, ali to si u tom trenutku nakon svih gafova, katastrofalnog vođenja Zagreba Tomašević i ekipa iz Možemo ne bi dozvolili, toliko nisu glupi", dodao je.

"Tomaševićev cilj je uzvratiti s lijeva Thompsonu"

Thompsonov odvjetnik rekao je da tim zagrebačkog gradonačelnika ne odgovara na upite Thompsonovog tima za zakup zagrebačke Arene 28.12.: "Kao što je pola milijuna ljudi na Thompsonovom koncertu opalilo šamar ljevici, tako ljevica mora na neki način uzvratiti. Tomaševiću je bio cilj uzvratiti s lijeva Thompsonu i nametnuti se kao vodeći lijevi političar."

Komentirao i Thompsonovu najavu radikalnih poteza protiv vodstva Grada Zagreba zbog odluke da ne odobri koncert u Areni 28. prosinca: "Misli se na sudske poteze, ne vidim smisao radikalnih poteza u smislu prosvjeda ili sile, Marko nije nasilan čovjek niti mu je u interesu raditi napetu situaciju u zemlji samo radi sebe.