Thompson: “Etiketa koju mi prišivaju nije točna. Nismo mi fašisti ni nacisti"

Ako ne znaš što će biti, ogromna hrvatska zastava na vrhu Dvorane mladosti tu je da ti odmah kaže. Na Trsatu su se dvije večeri okupile tisuće ljubitelja Marka Perkovića Thompsona, koji je energičnoj publici pružio koncerte kakvima su se nadali – barem se tako činilo po ogromnom pljesku koji je pratio svaku pjesmu.

A da Riječani i oni koji su stigli u Rijeku iz različitih dijelova Hrvatske pa i šire, znaju i stare i nove pjesme, jasno se čulo.

Točno u 20 sati svjetla su se ugasila, što je publiku oba dana motiviralo da nabrzinu otpjeva stihove pjesme “Zovi, samo zovi”. Glazbenik je ušao u grandioznom stilu uz “hvaljen Isus i Mariju” pirotehniku i efekte te pjesmom “Ustani iz sjene”, piše Novi list.

Zahvala od srca

U subotu se osvrnuo na koncert od dan prije, kojim je jako zadovoljan.

– Dragi Riječani i Riječanke…Sinoć je bila predivna večer. Za ovo se isplati trpjeti, raditi i živjeti. Tako predivna će biti i ova, rekao je i dodao da mu je žao što nije više puta bio u Rijeci.

“Okolnosti nam nisu dale, ali prošlo je i to. Idemo zajedno putem ljubavi i zajedništva nastaviti s koncertom”.

Krenuo je s nekoliko pjesama s novijih albuma, ali je brzo prošarao svojom diskografijom.

Izveo je i nježnije – “Samo je ljubav tajna dvaju svjetova” i “Neću izdat’ ja” u kojoj govori da nikada neće izdati Boga, a tijekom koje se obratio publici i između ostalog rekao da ovom gradu, ovoj županiji treba Isus:

– Blaženi Alojzije Stepinac rekao je jednom prilikom da, ako smo katolici, to se treba očitovati u svakom dijelu života. Način kako živimo svoj život neka bude vrijedan naše nebeske domovine.

Na repertoaru je bila neizostavna “Ako ne znaš šta je bilo” koja se ovih dana uvlačila u uši onima koji su htjeli i onima koji su se borili da je iz njih izbace.

A onda je došlo vrijeme za famozni serijal: posvećena svim braniteljima, “da nas podsjeti na teške dane”, odjeknula je “Bojna Čavoglave” uz neizostavan pozdrav.

Tada su se mogle vidjeti i desnice u zraku, a slično je bilo i na pjesmi “Anica – Kninska kraljica”. Na videowallu je prije i tijekom pjesme “Pjevaj sokole” osvanuo Tuđman s govorom, a energični niz nastavili su “Geni kameni” i “”Moj Ivane”.

“Nismo fašisti ni nacisti”

U subotu je opet govorio o katoličanstvu koje je ustvari bilo prožeto kroz cijeli koncert.

“Blaženi Alojzije Stepinac rekao je jednom prilikom da, ako smo katolici, to se treba očitovati u svakom dijelu života. Način kako živimo svoj život neka bude vrijedan naše nebeske domovine”, poručio je.

Publika nije mogla dočekati dvojac iz devedesetih pa su već prije “Bojne Čavoglave” krenuli skandirati tražeći “Anicu – Kninsku kraljicu”.

Thompsonu je bilo drago te im je rekao:

“Vi mladi prepoznajete pjesme iz Domovinskog rata. Nemojte dopustiti da itko manipulira vama”, upozorio ih je dok je publika skandirala ‘u boj, u boj, za narod svoj’.

“Etiketa koju mi prišivaju nije točna. Nismo mi fašisti ni nacisti – to osuđujemo! Fašizam je napravio zla, ali je i komunizam.

Ali ovaj narod je kršćanski narod koji zna praštati”, rekao je i posebno se obratio mladima kazujući da u njima leži snaga, piše Novi list.

Osim manjih konflikata na tribini u što su se upleli i zaštitari, nije bilo većih incidenata. Jedna je osoba privedena zbog narušavanja javnog reda i mira, a osim toga prije, tijekom i nakon koncerata nije bilo incidenata ni drugih kršenja javnog reda i mira, doznaje se od Policijske uprave primorsko-goranske.

Sve je prošlo bez problema i na ulazu u dvoranu, a oba dana osigurana je privremena regulacija prometa pa tako većih gužvi ili zastoja nije bilo.

Za one koji su zaboravili svoje rekvizite, nudile su se kape za 30 eura, a zastave i šalovi za 10 eura na nekoliko različitih mjesta izvan dvorane, a u samoj dvorani bio je dostupan službeni promotivni materijal za 20 i 30 eura. Za koncert svog omiljenog izvođača Riječanima nije bio problem platiti visoke cijene pića – vodu po pet, pivo po sedam eura.

Parolom ‘za dom spremni’ i njezinim varijacijama paradiralo se na majicama i zastavama, a najčešća odjevna kombinacija ipak je bila Thompsonova majica i hrvatska zastava preko ramena.