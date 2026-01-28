Thompson čestitao rukometašima, napisao je jednu riječ

Marko Perković Thompson oglasio se nakon pobjede hrvatske rukometne reprezentacije nad Mađarskom rezultatom 27:25, kojom su se naši rukometaši plasirali u polufinale Europskog prvenstva. Na društvenim mrežama uputio im je kratku čestitku uz emotikone hrvatske zastave, napisavši tek: „Čestitamo“.

Podsjetimo, Europska rukometna federacija (EHF) ranije je zabranila izvođenje Thompsonove glazbe na Europskom prvenstvu. Nakon utakmice protiv Gruzije u Malmö Areni, dio gledatelja reagirao je na puštanje jedne njegove pjesme, što je potaknulo švedski tabloid *Aftonbladet* da zatraži objašnjenje od organizatora.

Nekoliko sati kasnije oglasio se EHF, poručivši kako se sporna pjesma nije nalazila na službenoj playlisti. „Sve pjesme koje se koriste u dvoranama unaprijed su pregledali organizatori i EHF. Hrvatska delegacija je na dan utakmice u više navrata tražila da se pjesma pusti, no zahtjev je svaki put odbijen“, naveli su iz EHF-a.

Dodali su i kako je puštanje pjesme na kraju „žalosno“ te da se „nije smjelo dogoditi“, naglasivši kako takav sadržaj ne predstavlja vrijednosti koje Europsko prvenstvo promovira.