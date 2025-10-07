Težak udarac za Hrvatsku? Ako se ovo dogodi, cijene cigareta mogle bi ići u nebo

Nakon što je povjerenik Europske unije za zdravstvo Olivér Várhelyi prošlog tjedna najavio povećanje poreza na e-cigarete da bi se izjednačio s onim na duhan, njegov kolega, povjerenik za poreze Wopke Hoekstra, izjavio je da industrija manipulira djecom navlačeći ih na ovisnost o e-cigaretama.

"To nazivam 'osvetom duhanske industrije'. Namjerno ciljaju djecu, ponekad od 11, 12 ili 13 godina, s privlačnim okusima koje miješaju s bombonima. To sam vidio i za vlastitim kuhinjskim stolom", dodao je te istaknuo da su ga djeca pitala zašto su e-cigarete loše ako "imaju okus jagode".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U srpnju je Hoekstra predstavio svoj plan za povećanje trošarina na cigarete za 139 posto i na duhan za motanje za 258 posto. Taj je plan izazvao bijesnu reakciju duhanske industrije, koja upozorava da bi povećanje poreza ugrozilo tisuće radnih mjesta, piše Dnevnik.hr.

"Nije kao da bi ta radna mjesta nestala. Pogledajmo ekonomsku računicu. Govorimo o zdravstvenim troškovima koji se mjere u milijardama eura", odgovorio im je Hoekstra.

Utjecaj na Hrvatsku

Povećanjem trošarina na cigarete i duhanske proizvode za čak 73 posto, odnosno s 124,2 na 215 eura na 1000 komada, hrvatska izvozno orijentirana duhanska industrija došla bi u težak položaj, proračun bi izgubio milijune eura godišnje, a opravdan je i strah od bujanja crnog tržišta, upozorila je Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) u publikaciji Fokus tjedna glavnog ekonomista HUP-a Hrvoja Stojića.

"Hrvatska duhanska industrija strateški je važna i jedinstveno vertikalno integrirana – od finalne proizvodnje u Istri do uzgoja u Slavoniji i Podravini. Zapošljava oko 10.000 ljudi, izvoz doseže 400 milijuna eura, a tristotinjak farmera proizvodi 6 posto europskog duhana uz garantirani otkup i pristojnu zaradu. Zato se ta industrija u nas ne može tretirati kao diljem Europske unije", napominju iz HUP-a.

Dodaju da analize pokazuju da je potražnja za cigaretama, duhanskim i nikotinskim proizvodima u Hrvatskoj znatno osjetljivija na promjene cijena nego što pretpostavlja Europska komisija, zbog čega bi planirano povećanje trošarina dovelo do pada, a ne rasta poreznih prihoda.

"Hrvatski proračun mogao bi godišnje gubiti oko 240 milijuna eura, što je gotovo 24 posto sadašnjih prihoda od trošarina na duhanske proizvode. To tržište koje se gubi pritom ne bi nestalo, već bi se slilo na ilegalno tržište, potičući kriminalne lance u zemlji i regiji", ističu iz HUP-a, pišei Dnevnik.hr.

Hoće li postići dogovor?

Prošle je godine Europski parlament odbio preporuku Europske komisije da uvede stroža pravila o tome gdje se smije koristiti e-cigarete, a mnogi zastupnici iz centrističkih i desnih skupina podržali su ih kao alternativu pušenju.

Postizanje dogovora o planu trošarina bit će još teže s obzirom na to da porezna pravila zahtijevaju jednoglasnu potporu svih zemalja EU-a da bi stupila na snagu. Hoekstra ipak smatra da će plan biti moguće provesti, izvijestio je Politico.

"Čak i oni koji su možda suzdržaniji potpuno priznaju da e-cigarete ubijaju, osobito našu djecu, i da je strategija duhanskog lobija uistinu skandalozna te da to moramo zaustaviti", rekao je, pozivajući se na američka istraživanja o plućnim bolestima i smrtnim slučajevima povezanim s e-cigaretama.

Nije želio otkriti kada će Várhelyi izaći s prijedlogom, ali je rekao da njegov mađarski kolega pristupa pitanju "holistički". Várhelyi je na prošlotjednom zdravstvenom forumu u Austriji rekao da je izrada evaluacije Direktive o duhanskim proizvodima i Direktive o oglašavanju duhanskih proizvoda gotovo završena.