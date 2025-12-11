Težak posao, ali nevjerojatna plaća i nagrada: Ova firma nudi plaće iz snova i gotovo dva mjeseca godišnjeg

Zvuči gotovo predobro da bi bilo istinito: tko radi u ovoj hamburškoj kompaniji, ne mora dolaziti na posao više od tri mjeseca, prenosi Fenix-magazin.

No, ovi nevjerojatni uvjeti u najvećem europskom proizvođaču bakra Aurubisu iz Hamburga (2800 zaposlenika, od toga oko 240 pripravnika) vezani su uz određene kriterije. Činjenica je:

Tko ih ispunjava, može prikupiti i do 61 dan godišnjeg odmora. Kako je to moguće?

Aurubis je najveći europski proizvođač bakra

Christoph Tesch, voditelj korporativnih komunikacija, za BILD kaže:

„Standard je 30 dana godišnjeg odmora te dodatno do pet dana budućnosti, koji se mogu iskoristiti kao slobodni dani ili isplatiti paušalno.“

Godišnji odmor, starosne pogodnosti, dani za presvlačenje

Postoji i jedan dodatni dan godišnjeg za radnike u smjenama, te do 20 dana starosne slobode za smjenske radnike starije od 55 godina. Uz to, Tesch navodi i „pet dana za presvlačenje i udaljenost do radnog mjesta za zaposlenike u proizvodnji. To zapravo nije godišnji, već kompenzacija za vrijeme.“

Slobodno je slobodno — ovi se dani dodjeljuju kad zaposlenici, primjerice, moraju nositi zaštitnu odjeću i kad je put od svlačionice do radnog mjesta dug. Samo postrojenje u Hamburgu veliko je oko 870.000 četvornih metara.

Težak posao, ali dobro nagrađen

Aurubis obrađuje osim bakra još oko 20 drugih metala poput zlata, srebra i platine. Pripravnici u prvoj godini učenja zarađuju više od 1.000 eura bruto. Tesch kaže:

„Do treće ili četvrte godine izobrazbe iznos raste i do 1.500 eura mjesečno.“

Iskusni radnici pri ulasku u tvrtku mogu zarađivati više od 50.000 eura godišnje, dok iskusni smjenski majstor može doseći i do 90.000 eura godišnje.

Benefiti koji dodatno podižu primanja

Uz plaću dolaze i božićnica, regres, doprinosi za privatnu mirovinsku štednju, Deutschlandticket i druge pogodnosti. Tesch zaključuje:

„Aurubis u načelu pridaje veliku važnost tome da bude atraktivan poslodavac i da svojim zaposlenicima ponudi privlačan paket pogodnosti.“, prenosi Fenix-magazin.