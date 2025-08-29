Teško ozlijeđen vozač mopeda u sudaru, protiv 23-godišnjaka kaznena prijava

Jučer, 28. kolovoza, oko 21.25 sati u Murteru se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 43-godišnji vozač mopeda.

Do nesreće je došlo u Kornatskoj ulici kada je 23-godišnji vozač automobila, šibenskih registarskih oznaka, krećući se ulicom Murterskih iseljenika iz smjera sjevera prema jugu, na raskrižju nije propustio vozila koja se kreću cestom s prednošću prolaska. Tom prilikom došlo je do sudara prednjeg lijevog bočnog dijela automobila i prednjeg dijela mopeda, također šibenskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 43-godišnjak.

Bit će podnesena kaznena prijava

Vozač mopeda bio je pod utjecajem alkohola od 0,72 g/kg, a nakon nesreće prevezen je u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem liječenju. Uzeti su mu krv i urin radi daljnje analize.

Protiv 23-godišnjeg vozača automobila bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog izazivanja prometne nesreće.