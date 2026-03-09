Teško ozlijeđen hrvatski reprezentativac operiran: "Ovaj novi peh za njega je posebno frustrirajući"

Hrvatski rukometni reprezentativac Halil Jaganjac neće više igrati ove sezone. Lijevi vanjski Rhein-Neckar Löwena na treningu je slomio metatarzalnu kost desnog stopala, zbog čega ga čeka duži oporavak.

Ozljeda se dogodila prošlog utorka, nakon čega je 27-godišnji rukometaš operiran u Heidelbergu. Njemački klub potvrdio je da je zahvat prošao uspješno i bez komplikacija, no Jaganjac će morati pauzirati do kraja sezone.

Novi težak udarac

Za hrvatskog reprezentativca ovo je još jedan u nizu zdravstvenih problema koji su mu posljednjih godina često prekidali kontinuitet. Zbog ozljeda je već propustio broncu Hrvatske na Europskom prvenstvu, kao i prošlogodišnji pohod na svjetsku broncu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Rhein-Neckar Löwen (@rnloewen)

Sportski direktor Rhein-Neckar Löwena Uwe Gensheimer priznao je kako je Jaganjčev izostanak veliki udarac za momčad, piše Gol.hr.

"Ovo je ozbiljan izazov za nas u ovoj fazi prvenstva. Halil je donio puno energije i kvalitete. Nakon ozljede koju je imao na jesen, ovaj novi peh za njega je posebno frustrirajući. Želimo mu brz i potpun oporavak", rekao je Gensheimer.

Tek je počeo hvatati formu

Trener Maik Machulla istaknuo je kako je Jaganjac tek nedavno počeo vraćati pravi natjecateljski ritam.

"U posljednjim tjednima imao je nekoliko manjih ozljeda, a prebolio je i bolest. Tek se počeo vraćati na razinu na kojoj može puno pomoći momčadi", rekao je Machulla.

Ozljeda je stigla u trenutku kada se činilo da se Jaganjac napokon stabilizirao i vraća u prepoznatljivu formu. Umjesto završnice sezone s klubom, sada ga čeka novi, dug proces rehabilitacije