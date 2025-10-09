Close Menu

Teško ludilo u Pragu. Ulice pune Hrvata, odjekuju navijačke pjesme

Pogledajte djelić atmosfere

Večeras s početkom u 20:45 sati, hrvatska nogometna reprezentacija gostuje u Pragu, gdje protiv domaće Češke igra jednu od najvažnijih utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Susret petog kola kvalifikacijske skupine donosi direktan okršaj dviju vodećih reprezentacija. Hrvatska se nakon četiri odigrane utakmice nalazi na vrhu skupine s maksimalnih 12 bodova i večerašnji dvoboj vidi kao priliku za veliki iskorak prema osiguranju prvog mjesta i izravnog plasmana na završni turnir.

Na češkim ulicama prevladavaju hrvatski navijači. Sa svakog koraka odjekuje pjesma. Pogledajte djelić atmosfere iz glavnog grada Češke. 

