Teško je vjerovati, ali najjača bura mjeseca tek je pred nama. Na proljetnu toplinu još ćemo pričekati

Hvar i Zadar s 18 te Dubrovnik, Makarska, Resnik i Ploče bili su jučer najtoplije DHMZ postaje. Tako su se temperature zraka relativno brzo "oporavile" nakon nekoliko hladnijih dana u kojem je u dijelovima Dalmacije bilo i snijega.

Za razliku od prošlog tjedna, kada su u prognozama najčešće upozoravali na obilan snijeg u Lici i Gorskom kotaru, u novom će riječ koju ćete najviše puta čuti u vremenskoj prognozi i upozorenjima - bura!

Naime, nakon što je izostala veći dio mjeseca, bura je na kraju ožujka odlučila pokazati svoju raskoš. Tako nam posljednje bura mjeseca stiže posljednjeg dana ožujka, no najjača će biti u srijedu i osobito prvi dio četvrtka.

Ipak, oborina neće biti puno, ponegdje će i potpuno izostati. Veći dio tjedna bit će prohladan, a u dane vikenda bit će manje vjetrovito i toplije.

Ponedjeljak će biti djelomično sunčan i u većini krajeva suh. Krajem dana jače naoblačenje, navečer tek ponegdje uz vrlo slabu kišu. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 0 do 10°C, najviše dnevne od 13 do 19°C.

U utorak pretežno oblačno Dok će u većini predjela biti suho, u južnoj Dalmaciji i otocima srednje Dalmacije povremeno će biti kiše. Puhat će umjerena do jaka bura, navečer podno Velebita olujna. Jutarnje temperature zraka bez veće promjene, najviše dnevne u padu, od 8 do 15°C.

Srijeda donosi promjenjivo vrijeme s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Puhat će jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita krajem dana orkanskim. Jutarnje temperature zraka bez veće promjene, najviše dnevne u padu, od 9 do 16°C.

U četvrtak umjereno do znatno oblačno, u većini krajeve suho. Na moru povremeno može biti slabe kiše. Ujutro jaka do olujna bura, postupno će slabiti u drugom dijelu dana. Najviše dnevne temperature od 11 do 17°C.

Dosta oblaka bit će i u petak, ali će u većini predjela biti suho. Bura će slabiti pa će biti umjerena do pojačana, prolazno će okrenuti na tramontanu. Jutro i večer malo svježiji, danju većinom od 12 do 18°C.

U subotu će se izmjenjivati sunčana i oblačna razdoblja i većinom će biti suho. Puhat će slaba do umjerena bura. Bit će toplije, danju većinom od 15 do 20°C.

U nedjelju sunčano i toplo, a vjetar će gotovo sasvim oslabiti. Najviše dnevne temperature od 16 do 21°c.

Čini se da će sljedeći tjedan biti topao uz znatno manje vjetra.