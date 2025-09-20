Teško da će itko izaći iz kuće ovog vikenda. Što ćete gledati osim Hajduka?

Čak devet velikih derbija igra se ovog vikenda širom Europe. Hrvatskoj je najzanimljiviji onaj koji danas od 17 sati na Poljudu igraju Hajduk i Dinamo, ali to je samo djelić nevjerojatno bogatog programa obračuna najvećih rivala i velikana diljem kontinenta, piše Index.

Program u ranom terminu danas otvara Merseyside derbi na Anfieldu, nakon čega slijedi spektakl na Poljudu. Hajduk i Dinamo još će igrati kada će na teren istrčati Manchester United i Chelsea. Pola sata nakon njih kreću Zvezda i Partizan.

Sutra u terminu nedjeljnog ručka dan derbija otvaraju Lazio i Roma, nakon čega Perišićev PSV ugošćuje Šutalov Ajax. Slijedi obračun engleskih velikana u Londonu, u kojem će igrati Gvardiol. Večernji termini pripadaju posebno žestokim obračunima, atenskom te derbiju francuskog juga i sjevera.

Derbiji za vikend i gdje ih možete gledati:

Subota

Liverpool - Everton, 13:30, Arena Sport 1

Hajduk - Dinamo, 17:00, Max Sport 1 i HDTV

Manchester United - Chelsea, 18:30, Arena Sport 1

Partizan - Crvena Zvezda, 19:00, Arena Sport 3

Nedjelja

Lazio - Roma, 12:30, Arena Sport 1

PSV - Ajax, 14:30, SportKlub

Arsenal - Manchester City, 17:30, Arena Sport 1

Panathinaikos - Olympiakos, 20:00, SportKlub HD

Marseille - PSG, 20:45, Arena Sport 6