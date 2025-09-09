Teški obračun u Planom: Muškarac napadnut letvom, završio u bolnici

Dana 8. rujna 2025. godine oko 22:45 sati u mjestu Plano, u ulici Sv. Marte, došlo je do fizičkog sukoba između dvojice muškaraca, pri čemu je 42-godišnjak osumnjičen da je 41-godišnjaku nanio teške tjelesne ozljede.

Prethodno, oko 22:00 sata, obojica su se nalazila u caffe baru na benzinskoj postaji u Trogiru gdje je između njih došlo do verbalne rasprave vezane uz poslovni odnos. Rasprava je prerasla u fizički sukob, nakon čega je osumnjičeni napustio prostor.

Kasnije, kada se oštećeni vratio do svog prebivalište u Planu, ondje ga je osumnjičeni dočekao i napao drvenom letvom, udarajući ga više puta po rukama.

Na mjesto događaja izašla je hitna medicinska pomoć te je oštećeni prevezen u KBC Split, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede ruke i više površinskih ozljeda po tijelu i glavi.

Osumnjičeni je ubrzo pronađen i uhićen na području Seget Vranjica. Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 1,84 g/kg, a pregledom su mu konstatirane lakše tjelesne ozljede.

Protiv osumnjičenog biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda iz čl. 118. st. 1. Kaznenog zakona.