Teški dani za dalmatinski klub: Trener u kritičnom stanju, a ključna osoba odlazi

Malonogometni prvak Hrvatske, MNK Novo Vrijeme iz Makarske, prolazi kroz jednu od najturbulentnijih sezona u svojoj povijesti. Sve je počelo idealno, osvajanjem Superkupa na startu sezone, no euforija nije dugo potrajala.

Uslijedio je šokantan i bolan oproštaj od Lige prvaka, natjecanja u kojem je makarski gradio ozbiljan europski ugled. Ni domaće prvenstvo zasad ne ide prema planu: Novo Vrijeme se trenutačno nalazi bliže borbi za ostanak nego samom vrhu ljestvice, što je scenarij koji se donedavno činio gotovo nezamislivim.

Pauza kao pokušaj resetiranja momčadi

Nakon iznimno zahtjevne polusezone i stanke uzrokovane Europskim prvenstvom u futsalu, trener Ivan Božović u dogovoru s Upravom odlučio je momčadi dati tjedan dana odmora.

Ideja je bila jednostavna – fizički i mentalno resetirati igrače, napuniti baterije i pripremiti se za nastavak sezone u kojem se očekivao rezultatski zaokret. Pauzu je iskoristio i sam trener, koji je u tom razdoblju planirao rutinski zahvat zbog zdravstvenog problema s kojim se već neko vrijeme nosio.

Zdravstvena drama trenera Božovića

No umjesto mirnog oporavka, uslijedili su dramatični dani. Nakon operacije u Kragujevcu došlo je do ozbiljnih komplikacija, a zdravstveno stanje Ivana Božovića naglo se pogoršalo. Uslijedile su dvije dodatne operacije u kratkom razdoblju, no bez željenog rezultata. Situacija je bila iznimno ozbiljna te je trener hitno prebačen u Beograd, gdje je konačno uspješno operiran.

Nakon dana neizvjesnosti iz kluba su stigle ohrabrujuće vijesti – Božović je stabilno, a liječnici su optimistični po pitanju njegovog potpunog oporavka.

Odlazak osnivača kluba i novi trener

U jeku zdravstvene drame trenera, klub je ostao i bez čovjeka koji je godinama bio njegov simbol. MNK Novo Vrijeme napustio je osnivač Borislav Boćo Vuković, osoba koja je klub od amaterskih početaka dovela do naslova prvaka Hrvatske, europskih nastupa i Lige prvaka. Vuković se prethodno povukao iz funkcija u županijskom nogometnom savezu i HNS-u, a sada je zaključio i svoje poglavlje u makarskom klubu. Njegov odlazak označio je kraj jedne ere.

S obzirom na to da je klub na dulje vrijeme ostao bez glavnog trenera, a paralelno je došlo i do odlazaka važnih kadrova, Uprava je morala reagirati brzo. U vrlo kratkom roku donesena je odluka o imenovanju privremenog trenera.

Seniorsku momčad preuzeo je Marin Jukić, jedan od najcjenjenijih mladih stručnjaka u hrvatskom futsalu. Jukić će voditi momčad do povratka Ivana Božovića, a plan je da dugoročno preuzme i važnu ulogu u razvoju omladinske škole kluba. Time Novo Vrijeme pokušava stabilizirati situaciju i postaviti temelje za novu fazu klupske priče, piše Gol.hr.